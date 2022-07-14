В каком южноуральском городе бережно сохраняют исторический облик

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

14 июля 2022, 08:10 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Жителей региона приглашают принять участие в опросе, который сегодня запустил телеграм-канал «Глав.Индекс».

Респондентам предлагают ответить на вопрос: в каких городах Челябинской области наиболее бережно работают над сохранением исторического архитектурного облика. Вариантов ответов 8: Верхнеуральск, Златоуст, Касли, Кыштым, Миасс, Сатка, Троицк и Челябинск. Голосование проходит в телеграм-канале.

Добавим, что канал «Глав.Индекс» публикует рейтинги по различным темам. На этой неделе были опубликованы индекс регионов УрФО по размеру зарплаты и рейтинг федеральных округов по добыче полезных ископаемых.