Омбудсмен Волынец призвала выделить финансирование на проект закона о многодетных семьях

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14 июля 2022, 08:27 Источник: RT

globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала выделить финансирование для осуществления проекта закона «Об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации». Об этом сообщает RT.



Многодетной, по словам Волынец, считается семья, которая воспитывает трех и более детей младше 18 лет.



Отмечается, что эта норма не утверждена на уровне федерального закона и, потому, выполняется далеко не во всех регионах России.

Для ее реализации требуется дополнительное финансирование.

«Прошу вас, уважаемый Антон Германович, при планировании бюджета на 2023—2024 годы рассмотреть вопрос о финансировании расходов, предусмотренных проектом закона», — содержится в обращении.