Осуждённому экс-мэру Владивостока огласили обвинительный приговор

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13 июля 2022, 22:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, Ленинский райсуд Владивостока огласил обвинительный приговор бывшему мэру Игорю Пушкареву, виновному по многим статьям. По совокупности с приговором Тверского райсуда Москвы, обвиняемому назначил срок лишения свободы 15 лет и 3 месяца со штрафом полмиллиарда рублей.

Пушкарёв признан виновным по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В судебном заседании было установлено, что в период с 2009 по 2017 год бывший мэр ограничивал коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам, предоставив преимущественное право на это муниципальным предприятиям, не имеющим достаточного количества средств. После этого, за счёт кредитных средств был пополнен муниципальный автопарк, а для обслуживания автобусов привлекалась организация, подконтрольная родственникам экс-мэра.

Ущерб, причинённый в результате крупного преступления, в размере более 33 млн рублей был возмещён фигурантом в ходе предварительного расследования. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Фигурант лишился права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, госучреждениях и госкорпорациях сроком на 2 года. Ещё ранее приговором Тверского райсуда Москвы от 9 апреля 2019 года Пушкарёв и его подельники были осуждены по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должн. полн.), п. «а» ч.ч 2 и 5 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч.5 ст.33, ч.6 ст.290 УК РФ (пособничестве в пол. взятки), ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полн.), ч.3 ст. 297 УК РФ (использование зав. подложного документа) и, наконец, ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Список обвинений у бывшего мэра достаточно серьёзный. Ему было назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 3 месяца со штрафом в 500 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, госучреждениях, госкорпорациях, сроком уже на 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, «приговор пока не вступил в свою законную силу».