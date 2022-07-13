В Госдепартаменте США заверили: Вашингтон с Киевом «до конца»

Чиновник Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, помощник госсекретаря по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон сделал символическое заявление.
Робинсон во время обсуждения украинского вопроса заявил, что Вашингтон останется с Киевом «до конца». При этом, сотрудник Госдепа не уточнил, что именно имел в виду под этим оборотом.
Ранее стало известно, что Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал в среду, 13 июля, заявление по помощи Запада Украине.