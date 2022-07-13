Волонтёр Людмила Лебедева: «Оказывая помощь бойцам, мы помогаем и себе стать человечнее. Только так и куётся победа»

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2022, 20:37 Ирина ТРЕТЬЯЧЕНКО

Фото: личный архив

«Я хорошо помню тот день, когда поняла, что больше так не могу – просто следить за новостями и переживать за наших ребят, плакать и охать, продолжая сидеть сложа руки. Именно тогда пришла решимость организовать волонтёрскую группу помощи нашим бойцам, осознание необходимости делать то, что мы можем делать каждый на своем месте для нашей общей победы».

«Воронеж Z» - именно так назвала волонтёрскую группу Людмила Лебедева, её лидер и идейный вдохновитель. Людмила живёт и работает в Воронеже. В самом начале специальной военной операции она обращалась во все городские инстанции с вопросами и, что важно, предложениями о поддержке СВО. Реальную помощь – и словом, и делом – оказал Юрий Подоляка, который 29 апреля сделал материал о Воронеже в своём телеграм-канале. Так, 15 мая была организована волонтерская группа – «Воронеж Z». Цель деятельности – непосредственная помощь конкретным бойцам различных подразделений нашей армии и моральная поддержка, повышение боевого духа наших защитников. А ещё не менее, а может быть и более важная цель – укрепить патриотизм, сплотить людей и объединить множество единомышленников. Дать им возможность и словом, и делом выразить свою поддержку нашим воинам, а значит и всей России.

«Сердце согрето. Спасибо».

Первое боевое крещение группа прошла, оказав поддержку курским волонтёрам в закупке экипировки для мотострелков. Тогда группа насчитывала около 150 человек. Следующим делом была уже самостоятельная поездка к парням ПВО. «Тогда меня поразила переписка с командиром. Когда мы только договаривались о встрече и ещё ничего для них не сделали, он уже написал: «Сердце согрето. Спасибо». Эти слова до сих пор в моей голове, а на глазах слезы… Вы не представляете, как они рады, как благодарны всем! И не за то, что мы что-то привезли, а за внимание, поддержку и любовь».

Сегодня «Воронеж Z» насчитывает свыше 4000 человек из разных уголков не только нашей страны, но и всего мира – Беларуси, Бразилии, Испании, США, Люксембурга, Великобритании, Сербии. Группа оказывает адресную поддержку всем подразделениям, но приоритет оставляет переднему краю, где жарче всего. Как правило, связь держится с конкретными командирами и офицерами, которые своих солдат не обидят, и всё им обязательно передадут. Информация о контактах и местах расположения подразделений, безусловно, не подлежит разглашению по соображениям безопасности.

«Мы оказываем разную поддержку, и она всегда адресная. Так и работаем: объявляем закупку по конкретному списку, администраторы группы покупают товары. Люди со всей страны тут же высылают посылки, воронежцы приносят коробки и пакеты. Мы формируем груз, всегда добавляем в него разные вкусняшки и обязательно поддерживающие письма солдатам, загружаемся в машины и отвозим ко времени в нужное место».

Как правило, актуальных списков несколько, а закупка и сбор ведутся одновременно по нескольким направлениям. И большинство из них – срочные! Именно поэтому сбор денежных средств с пометкой «Пожертвование Zа победу» идёт круглосуточно. Финансовая помощь идёт на закупку нужных вещей, а отчёты о покупках, затратах и поездках выкладываются в общий доступ. Так формируется доверие к работе группы, а реальная помощь становится прозрачной и открытой. Неоценимый вклад вносят неравнодушные граждане, оказывающие натуральную помощь нашим военнослужащим. Люди присылают посылки из разных городов, а воронежцы приносят в пункты сбора медикаменты, вещи, продукты питания.

«Если бы вы знали, как наши ребята радуются домашнему квасу и лимонаду, мёду и орешкам, пряникам и сухофруктам, салу и колбасе! И мы знаем, что в нашей стране есть много людей, которые сами готовы купить нужные вещи, и даже собственноручно пошить!»

Люди верят, любят и ждут.

Там, на передовой, всегда можно порадовать наших солдат сигаретами, чаем и кофе, вкусными консервами и другими продуктами, которых нет в сухпайке. На репеллентах, которые передают парням, волонтёры делают патриотичную надпись «Zaбей на гнус»! Неармейские средства личной и мужской гигиены – особенно актуальные сейчас пантенол и средства от солнечных ожогов – дарят пацанам приятные воспоминания о доме и комфорте. В боевых условиях не всегда есть возможность стирать бельё, поэтому такая одежда становится одноразовым расходным материалом, и важно, чтоб её было достаточно, и ребята об этом даже не думали. Сухофрукты, орехи, и другая лёгкая и сытная еда всегда востребованы у спецов и разведки, тех, кому приходится долго быть без еды. А ещё любой, например, автомобильный мастер знает – инструмента много не бывает, и ключи, молотки, кувалды и тому подобное всегда нужны для ремонтных целей. Особенно ценятся инструменты советского производства – тяжелые и надёжные. Горячая тема, конечно, приобретение продукции военного назначения и техники, которая реально спасает жизни наших парней.

«Мы все заинтересованы в этом. Тыл во все времена помогал фронту и это его святая обязанность. Как сказал один из командиров: «Мы - это щит, который вас защищает, а вы – это рука, которая держит щит. И одно без другого не сможет».

Волонтёры особенно отмечают, как важна моральная поддержка наших бойцов. И главное в этом – обычные письма, написанные от руки на бумаге. Ведь бойцы долго бывают без связи, а письма – самый простой способ поддержки эмоционального состояния и боевого духа наших ребят, по сути – связь со своей страной. Письма пишут со всей России! Девушки украшают письма сердечками и поцелуйчиками, дети рисуют солдат и технику, дом и цветы, небо и солнце. Пишут братьям и сыновьям, которые теперь стали нашими общими. И все неизменно желают вернуться домой живыми, с победой! Люди верят, любят и ждут.

«Был случай, когда перед поездкой к бойцам забежала в храм купить для мальчишек пояса «Живый в помощи». В церковной лавке, узнав, для кого покупаю, положили иконок, просфор. Всё спрашивали, когда еще приду. Поддержка наших ребят очень важна! Мы листаем с ними чат в Телеграмме, читаем названия городов, и каждый из них хочет найти своих земляков. Вы не представляете, какое это ощущение! Как они радуются, когда находят – Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород… А я радуюсь вместе с ними!»

Людмила рассказывает, что наши армейцы очень позитивные и весёлые. Искренне и от души по несколько раз говорят «спасибо» и подчеркивают важность помощи обычных людей. Сохраняют абсолютное спокойствие в сложных условиях и вселяют уверенность в разговоре. Сильные у нас ребята, говорят волонтёры.

«Вместе мы сила!» - мысль, ставшая девизом.

Общими силами народа, храмов, других городов и даже стран мы идем плечом к плечу с нашими бойцами. То, что делает «Воронеж Z» для армии, ещё называют заботой. Она не только в каждом письме, а и в каждой фляге и паре берц, в каждом беспилотнике и тепловизоре. Волонтёры и неравнодушные люди стараются улучшить жизнь наших воинов не только в боевых условиях, но и здесь, на мирной территории. Так, недавно волонтёры организовали концерт в военном госпитале. Рассказывают про слёзы на глазах раненых бойцов во время исполнения детьми тех самых, любимых каждым россиянином, песен.

«Я не перестаю удивляться, насколько изменяется восприятие реальности всего лишь когда ты пересекаешь границу Воронежской области. Вот ты едешь по дороге. Вокруг, как обычно, зеленые луга, поля, мелькают посадки и пролески. А над тобой бездонное мирное небо. Все как всегда… Но вдруг тебе начинают встречаться военные машины, сначала редкие, потом их становится всё больше и больше. И вот уже и целые колонны могут проноситься мимо. Где-то внизу под мостом по железной дороге тянется состав с гаубицами, грузовиками и другой техникой. Теперь уже не редкость, что в деревнях у магазинов толпятся солдаты. И вот уже за обычной заправкой ты видишь настоящее вертолетное поле, с которого поднимаются и улетают на задание настоящие боевые вертолеты. Вот в этот момент обычный человек, три часа назад находившийся в Воронеже, начинает терять чувство реальности. Начинает казаться, что ты герой какого-то фильма, что все это не здесь, не сейчас и не с тобой. Но правда заключается в том, что это не сон, не фантазия или кино. А самая настоящая жизнь».

Осознание необходимости поддержки наших ребят зависит от человека. Каждый может внести свой посильный вклад в историю нашей страны и нашу победу. Люди со всей страны перечисляют абсолютно разные суммы. Волонтёрская группа – это место, где нет понятий «много» или «мало». Волонтёры понимают, что 50 рублей – это хорошая сумма, на которую можно купить пачку печенья или пару носок. А если учесть, что в группе 4000 человек, то получается значимая сумма для очередной закупки. На 300 рублей, которые прислала пенсионерка, можно купить шесть пачек сигарет – радость для бойца почти на неделю. Любую сумму можно превратить в реальную помощь! В чате группы «Воронеж Z» постоянно звучит мысль, ставшая девизом «Вместе мы сила!».

«Молитва – это тоже огромный вклад».

Логотипом группы был выбран памятник воинам Великой Отечественной войны на Чижовском плацдарме – знаковое и узнаваемое место в Воронеже.

«Как наши отцы и деды стояли за нас тогда, так и наши парни сейчас стоят за Россию. Воронеж – приграничный регион, а значит, нам проще непосредственно помогать бойцам. Россия – большая и душевно-богатая страна. Много людей готовы и хотят помогать и многие помогают! Молитва – это тоже огромный вклад и сильная форма поддержки и помощи нашим мальчишкам! Молитесь за их жизни и здоровье!»

Волонтёрская группа «Воронеж Z», которая по своему составу является интернациональной, благодарит всех единомышленников за участие в делах и содействие в распространении информации о группе. Известная истина – чем больше людей, тем больше помощи нашим военнослужащим.

Оказывая помощь бойцам, мы, в первую очередь, помогаем себе стать человечнее. Парни за нас там, а мы за них тут. Только так куётся Победа.

Присоединяйтесь. Рабочая группа в Телеграм-канале: t.me/voronezhZ