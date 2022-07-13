Экс-вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Ирбе: Нашим спортсменам нужно сделать выбор

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13 июля 2022, 19:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Все латвийские СМИ обсуждают интервью легенды латвийского хоккея Артура Ирбе. Его имя очень хорошо помнят спортсмены и болельщики советского периода. СССР принес славу экс-вратарю Артуру Ирбе, но мало кто знает, как хоккеист ненавидел то время, победу советского народа в ВОВ и разделял взгляды своего деда, который служил на стороне нацистской Германии.

И вот настало время для потомка нацистов Артура Ирбе, который решил без прикрас и, конечно, забыв о том, что дал ему СССР, высказаться о латышских хоккеистах, которые играют за Россию:

«С одной стороны нужно понимать, что за 1-2 сезона с той зарплатой ты можешь обеспечить себя и свою семью на всю жизнь. Поэтому я не рискну морализаторствовать. Когда я в свое время отказался играть в сборной СССР и в известном смысле поставил на кон свою карьеру, то мне никто никаких миллионов не сулил. Тогда речь шла о 400 рублях в месяц, это были хорошие деньги в советские времена, но это не было суммой, которая обеспечивала тебя бутербродом с маслом и икрой на 10-15 лет вперед».

Недавно о подписании контрактов с российскими клубами объявили нападающий Николай Елисеев и вратарь Янис Калниньш. Московский "Спартак" объявил было о подписании контракта с нападающим сборной Латвии Миксом Индрашисом, но неделю спустя хоккеист опроверг это сообщение в своем Инстаграме. Напомним, что Сейм принял поправки в Закон о спорте, запрещающие спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Белоруссии. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.

Не желая морализаторстствовать, Ирбе тем не менее предупреждает своих коллег: "Логически можно сделать вывод, что оплачивается что-то ещё, а не только игра - это реклама России, это участие в российской пропаганде... Наступит момент, когда клуб скажет тебе приколоть на грудь колорадскую ленточку, заставит встать в ряд перед игрой, открывать рот во время гимна России, а может быть, даже на глазах у зрителей отдать честь непобедимой российской армии".

В одном своем интервью Ирбе говорил: «Когда играли гимн СССР, то я смотрел на лед. Это был мой протест!»

Зачем же было себя так мучить из-за 400 рублей?

Удивительно, но как расставляет время все по своим местам! Нацисты как были, так и есть…