Президент Латвии Эгилс Левитс хочет, чтобы женщин призывали в армию

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13 июля 2022, 18:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс поддерживает идею обязательной военной службы для женщин. Почему?

Все предельно просто – президент Латвии хочет быть демократичным! Такая же позиция и у «хозяев» Латвии – США. А почему бы не дать, например, официальный статус ЛГБТ? Да, без проблем! Президент Латвии – «за» двумя руками! И, что касается военного призыва для женщин – «да»! Все же должны быть равны!

«Я считаю, что мы должны иметь равенство в этом отношении, и я поддерживаю эту идею для всех граждан Латвии определенного возраста. Это должно быть сделано вне зависимости от их пола», - заявил президент Латвии.

Помните прекрасную песню Владимира Высоцкого «О новом времени»? Там есть такие слова: «И когда наши девушки сменят шинели на платьица…»

Да, когда стране грозит беда, то и, как показывает история, женщины брали в руки оружие. Это была необходимость. Но Богом и матерью-природой заказано женщине быть матерью, женой, нежной, ранимой… Конечно, найдутся те девушки, которые захотят служить, учиться убивать… Но разве это должно быть обязательным?

Впрочем, чего это я о Боге вспомнила, постулаты которого – любовь, прощение… В Латвии у правительства иные «боги» - те, кто проповедует гомосексуализм и нищету в стране…