В Латвии все больше больных Covid-19

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13 июля 2022, 18:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Каждый день в больницы Латвии поступают все больше больных Covid-19. Но инфекционисты заявляют, что пока нет причин для беспокойства.

Почему? Да потому, что осенняя волна еще не началась. Об этом заявил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков.

Врач заявил, что Минздрав Латвии разработал план действий на случай вспышки коронавируса, а пока только следует наблюдать за ситуацией. По словам Перевощикова, все больше число больных становится не только в Латвии, но особенно много на юге Европы – в Италии, Франции, Греции, а вот в Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии прирост умеренный.

«Естественно, что это лето отличается от предыдущих, это то, что рост заболеваемости и начался примерно на три недели раньше. Мы достигли минимальной заболеваемости быстрее, и быстрее начался и ее прирост. Мы не можем прогнозировать, что рост заболеваемости вдруг остановится, скорее всего, он продолжится. Важно то, что ситуация в больницах существенно не ухудшается и количество тяжелых пациентов не сравнить с тем, что было при штаммах», - заявил врач.

Но большинство людей в Латвии прошли полностью процесс вакцинации. Неужели вакцина не защищает от коронавируса?

«У людей которые привились или переболели, есть риск заразиться еще раз, так как приобретенный иммунитет не может защитить, если прошло много времени с момента вакцинации или заболевания. Однако, ранее приобретенный иммунитет защищает от тяжелого течения коронавируса и летального исхода», - пояснил г-н Перевощиков.

А вот тут становится все интересней – в одном из своих интервью с очень уважаемым врачом Латвии, членом правления 2-й Рижской Янисом Петронисом, который сказал, что «переболевший человек вырабатывает иммунитет, и врачи с коронавирусом знакомы давно».

Насколько главные инфекционисты Латвии говорят все, как на духу? У меня лично есть сомнения, потому как получила информацию…

«Вновь начали поднимать вопрос о коронавирусе. И уже забыли о больничных койках почти в миллион, и о несостоятельности в этом вопросе министра здравоохранения Латвии Павлютса. На складах Латвии находится приблизительно 4 миллионов вакцин. Их же нужно куда-то потратить. Вот и начинается подготовка населения к вакцинации. А если откажутся, то вновь начнут вводить драконовские меры», - заявила депутат Сейма Рамона Петравича.

То, что активизация по обработке населения Латвии в отношении коронавируса началась – факт!

Даже сообщили, что сам премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заболел, но заявил латвийцам – «Берегите своих близких».

Не верю! Видимо, перед выборами в октябре хочется еще урвать денег, потому как такое правительство латвийцы не только не выберут, но и проклинают!