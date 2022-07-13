Волгоград не знает о планах главы «Метр Девелопмент Групп» вложить 4 миллиарда в отдых для петербургских элит

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13 июля 2022, 16:34

На днях в волгоградском издании «Блокнот Волгоград» была опубликована статья, в которой авторы обратили внимание на заключение крупной сделки между местным бизнесменом Александром Андреевым и Смольным на реализацию двух проектов – культурно-досугового центра рядом с Невской ратушей и гостиничного комплекса в Зеленогорске, которое состоялось в рамках ПМЭФ-2022. Как оказалось, несмотря на присутствие волгоградского губернатора на крупном экономическом мероприятии и на серьезную сумму предполагаемых инвестиций, никто в Волгограде не был в курсе происходящего. Об этом не было объявлено в отчете городских властей по результатам форума. Также какая-либо информация отсутствует и на сайте компании Андреева «Метр Девелопмент Групп».

После заключения соглашений о намерении с Андреевым, СМИ выяснили ряд сомнительных фактов о его деятельности в Волгограде. В причинах такой напускной таинственности и скрытности, цена которой на сегодняшний день составляет порядка 4 млрд рублей, мы и попробуем разобраться.

«Таинственная» сделка.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – событие, знаковое для бизнесменов, инвесторов и управленцев всей России. На его полях уже на протяжении многих лет заключаются ключевые сделки между представителями региональных и федеральных властей и крупнейшими представителями бизнес сфер. Не стал исключением и нынешний форум. Губернаторы и крупные инвесторы заключали соглашения и широко афишировали достигнутые договоренности как показатель своей успешности.

Но были и исключения, такие как вышеупомянутая крупная сделка между компанией «Метр Девелопмент Групп», принадлежащей волгоградскому бизнесмену Александру Андрееву, и Смольным. Новому инвестору предстоит реализовать два крупных проекта в Петербурге. Сообщается, что общая сумма инвестиций девелоперской компании составит порядка 4 млрд рублей.

Первый проект будет представлять собой культурно-досуговый центр рядом с Невской Ратушей. Подробной информации по нему в сети крайне мало, однако петербургские СМИ уже выразили опасения по поводу сохранности объектов ОКН поблизости. Известно, что неподалеку от Невской Ратуши базируются многие комитеты Смольного. Есть вероятность разрушения исторических зданий в угоду комфорта и сервиса для чиновников, работающих в данных комитетах. Особенно на фоне недавних случаев с незаконным сносом исторического и культурного наследия Петербурга.

Второй проект был представлен в виде гостиничного комплекса в Зеленогорске, включающего в себя четырехзвездочный отель, 20 коттеджей, СПА, спортзал, пляж, конноспортивную инфраструктуру и поле для гольфа. Объект горожане уже успели окрестить местом для отдыха и развлечений городских «элит».

Удивительно, но ни губернатор Волгограда Андрей Бочаров, ни администрация района, оглашая достигнутые на форуме договоренности, «не заметили» соглашение о намерениях на крупные инвестпроекты в Петербурге. Нет никакой информации о них и на сайте самого девелопера «Метр Девелопмент Групп». Такая скрытность может быть обусловлены несколькими объективными причинами. Основные мы разберем далее.

Безинвестиционная нищета.

Волгоградские СМИ отмечали, что из года в год регион проваливает инвестиционные программы, занимая одни из самых низких строчек в федеральном рейтинге.

При этом владелец «Метр Девелопмент Групп» с 2013 года входит в состав агентства стратегических инициатив Волгоградской области. До 2015 года бизнесмен занимал должность руководителя экспертной группы по внедрению регионального инвестиционного стандарта, а позднее был назначен общественным представителем АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». При этом состояние инвестиционного климата Волгограда неуклонно ухудшалось – чиновники так и не смогли создать благоприятные условия ведения бизнеса для привлечения значимых инвестиций.

Учитывая неприятный «шлейф» инвестиционных неудач, который тянется за Андреевым, высока вероятность острой негативной реакции, вплоть до разрыва заключенных соглашений с петербургскими представителями в случае широкой огласки информации о заключенной сделке. Доверие к сомнительному инвестору может быть серьезно подорвано, в том числе – на уровне общества. Кроме того, в СМИ уже появлялась информация, что часть средств из озвученных 4 млрд рублей Андреев планирует привлечь «со стороны».

Неудивительно, ведь его фирма не демонстрирует выдающихся финансовых результатов своей деятельности. Формально размер активов «Метр Девелопмент Групп» составляет менее 7 миллионов рублей, а у его владельца нет значимых источников дохода. При этом сам Андреев вошел в топ-100 богатейших людей Волгограда в 2021 году. Вероятно, бизнесмен предпочитает вести свои дела в так называемой «серой зоне», не легализуя свои сделки и инвестиции.

Кто может выступить партнером Андреева в части инвестиций в Петербург пока неизвестно, но возможно, эти лица не желают афишировать свое участие в предстоящих проектах, чтобы избежать конфронтации с коллегами «по цеху» в элитных кругах, опасаясь зависти, конкуренции или слухов о смещении их вектора интересов с Волгограда на Петербург.

Нужно учитывать, что волгоградские элиты неоднородны. Среди политической и бизнес элиты Волгограда есть немало людей, для которых сумма в 4 млрд рублей окажется «по плечу». Так что можно допустить, что фирма Андреева будет выступать лишь «брендом» для строительства, а деньги будут идти совсем из других источников.

Кроме того, при афишировании информации волгоградцы вполне резонно могут возмутиться планам по инвестированию крупной суммы в реализацию проектов для развлечений элиты другого города. По результатам последних социологических исследований, половине волгоградцев не хватает имеющегося заработка, чтобы покрыть ежемесячные обязательные расходы, а самым дорогим пунктом расходов населения являются продукты питания.

В таких условиях трата немалых средств на чужой регион может вызвать негативную реакцию не только по отношению к инвестору, но и к местным властям. Возможно, Андреев, учитывая его долгий опыт сотрудничества с местными чиновниками, «прикрывает тылы» коллегам, скрывая столь важную информацию. Дополнительное внимание к себе со стороны местных жителей ему тоже вряд ли на руку, ведь он предпочитает оставаться «в тени».

«Элитный договорняк»?

Ожидающие реализации петербургские проекты «Метр Девелопмент Групп» также вызывают серьезные вопросы. Известно, что на территорию в Зеленогорске ранее претендовали как минимум две компании с серьезными и перспективными предложениями. АО «Доминант» еще в 2020 году пыталось заключить соответствующее соглашение со Смольным, но получило отказ. Официальной причиной Комитетом по инвестициям было названо якобы несоответствие расчетов арендной платы в рамках Постановления №668 Администрации Петербурга. С его помощью Смольный мог наделять любую «нужную» фирму статусом стратегического инвестора по своему усмотрению. В дальнейшем ФАС установил несоответствие данного постановления российскому законодательству, однако отказ от сделки с АО «Доминант» так и не был пересмотрен.

В другом случае территорией в Зеленогорске заинтересовалась компания «Отель Плюс», предложившая, как и «Доминант», возвести на ней гостиничный комплекс. Однако и она получила отказ. В этот раз в процесс вмешался Комитет по туризму, заявив, что на участке лучше построить медицинский или санитарно-оздоровительный комплекс. В дальнейшем у участка поменялся вид использования на «Благоустройство» - якобы для сохранения зеленых насаждений. Однако для фирмы Андреева Смольный пересмотрел установленные «условности». Учитывая отсутствие серьезных инвестиционных кейсов у компании за пределами Волгограда, в качестве инвестора логичнее было бы выбрать крупные девелоперские компании из Петербурга или Москвы.

Примечательно, что губернатор Петербурга Александр Беглов ранее являлся главой администрации Курортного района, а после того, как занял должность градоначальника Северной столицы, собрал свое окружение из так называемой «курортной мафии» - бывших чиновников-коллег по району, в состав которого и входит Зеленогорск.

Все вышесказанное может указывать на предварительную договоренность о поддержке инвестпроектов Андреева со Смольным под некие гарантии и предоставление «крыши» бизнесмену от представителей политической- и бизнес-элиты Волгограда, у которых могли накопиться к нему свои вопросы и претензии в обмен на «откаты».

К проектам «Метр Девелопмент Групп» в Петербурге с каждым днем возникает все больше вопросов. «Теневое закулисье» и множество неожиданных «скелетов в шкафу» у владельца компании, подробности которых регулярно всплывают в СМИ, вызывают обоснованные сомнения в успешности реализации проектов. Учитывая упорное молчание волгоградских властей и странную оперативность в изменении своих же решений Смольного, перспективы реализации новых инвестобъектов «Метр Девелопмент Групп» в Петербурге с каждым днем становятся все более туманными.