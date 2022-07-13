Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил госнаграды деятелям искусства. Диана Гурцкая и Стас Михайлов получили звание народных артистов России «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».
Известно, что помимо сольной карьеры, Диана Гурцкая занимается благотворительностью и помогает людям с ограниченными возможностями.
«В моей жизни было немало больших трудностей: многодетная шахтерская семья, интернат, лагерь для беженцев после войны в Абхазии, но было и есть огромное счастье: моё творчество, центр социальной интеграции, помогающий детям с инвалидностью, мой сын и моя семья. И я хочу сказать спасибо России, где немка может стать великой русской императрицей, еврей — великом русским ученым, армянин — любимым композитором, азербайджанец — голосом эпохи, а незрячая грузинская девочка — народной артисткой России», - заявила певица.
На торжественной церемонии награждения в Кремле присутствовали актрисы Марина Неёлова, Вера Алентова, Ольга Прокофьева, Елена Санаева и другие.
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