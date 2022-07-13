Эрмитаж получил в дар костюм Лагерфельда от основателя интеллектуального клуба и event-площадки Olett Club Ольги Сыроватской

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13 июля 2022, 14:24

12 июля прошла церемония передачи в дар Эрмитажу костюма Карла Лагерфельда из коллекции Chanel от основателя интеллектуального клуба и event-площадки Olett Club Ольги Сыроватской.



В Государственном Эрмитаже состоялась церемония передачи в дар музею от Ольги Сыроватской подиумного костюма, исполненного в 2014 году в модном доме «Шанель» по эскизам выдающегося модельера современности Карла Лагерфельда. Ольга Сыроватская - основатель интеллектуального клуба и event-площадки Olett Club.

Комплект включает в себя дамские жакет, шорты и пару высоких сапог-ботфорт. Все эти предметы были представлены Карлом Лагерфельдом в знаменитом межсезонном показе Chanel Pre-Fall 2015 «Métiers d’Art Show» осенью 2014 года в Зальцбурге.



Все предметы комплекта ярко демонстрируют любовь Лагерфельда к Австрии, к ее поистине сказочным дворцам и замкам, к традиционной одежде тирольских охотников, к мундирам Венской военной академии. И, конечно, модельер адресует это уверенной в себе современной женщине, соединяющей одновременно силу, решительность, хрупкость и нежность.





«Я невероятно счастлива стать частью истории и сделать вклад в культурное развитие нашей страны.» - делиться своими эмоциями Ольга Сыроватская.