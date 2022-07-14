Фонд «В поле зрения» обратился в Генеральную прокуратуру за защитой памяти защитников Отечества

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14 июля 2022, 05:30 Фонд общественного контроля «В поле зрения», отдел по связям с общественностью.

На основании исследования общественного мнения жителей Иркутска методом выборочного опроса, фонд «В поле зрения» обратился в Генеральную прокуратуру. Фонд, как и многие иркутяне, просит защитить память защитников Отечества, честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

Напротив монумента Вечный огонь собираются построить «японский квартал». На каком основании «японский квартал» будет возвышаться над нашей святыней? Кто победил в войне: наша страна или Япония?

Фонд «В поле зрения» в своем обращении отмечает, что Россия не имеет с Японией мирного договора. Более того, современная Япония относится к Российской Федерации враждебно, поддерживает санкционную политику Запада.

Возможна ли выдача разрешений на строительство объектов с оскорбительными к памяти защитников Отечества названиями? Иркутяне считают, что само появление «японского квартала» напротив Вечного огня унижает честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.