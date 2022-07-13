Собянин: В Москве с 2011 года выявлено 34 тыс объектов самовольного строительства

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13 июля 2022, 13:34

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить постоянный мониторинг самостроя и оперативно принимать меры по ликвидации незаконных объектов.



«Правительство Москвы продолжит постоянный мониторинг территории города с целью выявления и ликвидации самовольных построек. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании президиума правительства Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что самострои искажают архитектурный облик города и являются потенциально опасными для здоровья и жизни граждан, поскольку возведены без разрешительной документации и соблюдения строительных норм и правил.



В пресс-службе уточнили, что в 2011-2017 годах правительство Москвы ликвидировало значительную часть незаконных построек, возведенных в предыдущие десятилетия. В настоящее время острота проблемы значительно снизилась, в том числе благодаря постоянному мониторингу территории города и оперативному принятию мер по ликвидации самостроя.



Как отметил Сергей Собянин, эффективно бороться с самостроем позволяет использование высокотехнологичных инструментов и методов контроля объектов недвижимости, включая квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. За последние годы доля дистанционного выявления (без выхода инспекторов на объект) новых самовольных построек выросла до 80%.



Добавляется, что всего начиная с 2011 года Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила 34тыс. объектов самовольного строительства (отдельно стоящих зданий и сооружений, либо пристроек к ним) общей площадью порядка 10 млн кв. м. Из них демонтировано порядка 4,9 млн кв. м самостроя. Около половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти либо судебных решений.



Свыше 900 выявленных объектов самостроя общей площадью 2,3 млн кв. м были приведены в соответствие с градостроительными нормами и таким образом утратили признаки самостроя. Общая сумма штрафов, уплаченных владельцами этих объектов в бюджет города Москвы, составила порядка 18,3 млрд руб. По остальным выявленным объектам самостроя продолжаются процедуры их ликвидации, либо приведения в соответствие с градостроительными нормами.



На освобождаемых от самовольных построек городских территориях проводятся работы по благоустройству - появляются новые общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются газоны и цветники.



«На заседании президиума правительства Москвы перечень выявленных объектов самостроя (объектов недвижимого имущества, созданных на земельных участках, не предоставленных для целей строительства (реконструкции) был дополнен 50 новыми объектами, подлежащими сносу», - отмечается в тексте столичной пресс-службы.



