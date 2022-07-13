Анастасия Ракова: Москва выполняет обязательства по лекарственному обеспечению льготников

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13 июля 2022, 13:13

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Москва обеспечивает лекарствами льготные категории населения вне зависимости от внешнеэкономических факторов. Только за первые шесть месяцев жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 млрд руб., при этом аптеками было обеспечено около 7,3 млн рецептов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Вопрос обеспечения необходимыми лекарственными средствами льготных категорий жителей в Москве традиционно решается в приоритетном порядке. Система закупок давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. Каждый год мы заблаговременно обеспечиваем закупки лекарств для льготных категорий населения. Каких-либо ограничений при выписке льготных рецептов нет. Только за первые шесть месяцев жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 млрд руб., при этом аптеками было обеспечено около 7,3 млн рецептов», - рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.



Отмечается, что всего в столице право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 млн человек. Около 3 тыс. наименований входят в список лекарств и другой продукции для льготников, получаемых бесплатно или со скидкой 50%. При этом годовой запас по основным категориям жизненно необходимых препаратов сформировали в столице еще в апреле, поставки идут по плану в соответствии с графиком. В Москве для льготных категорий населения закупка препаратов организована так, чтобы сделать максимально доступными наиболее эффективные препараты. Определять потребность в закупках тех или иных лекарств помогают в том числе эксперты департамента здравоохранения Москвы, представители профессиональных медицинских и пациентских организаций. Список закупок также основывается на современных клинических рекомендациях. Такой подход позволяет не только обеспечить москвичей наиболее эффективными препаратами в нужном количестве, но и подбирать их с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.



Так, в 2021 году появилась возможность получать лекарства в аптеках, предъявив QR-код электронного рецепта на экране смартфона. Отсканировав его, сотрудник аптечного пункта увидит в системе всю необходимую информацию о назначенных препаратах. Кроме того, на случай, если смартфон пациента вышел из строя, утерян или разрядился, QR-код льготного рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники, отсканировав полис ОМС. Также в аптечных пунктах при городских поликлиниках вместо электронного рецепта с QR-кодом могут предъявить полис ОМС для получения льготного препарата.



Более того, бесплатно получить льготные лекарства горожане теперь могут не только в аптечных пунктах столичного департамента здравоохранения, но и в коммерческих аптеках с помощью электронного рецепта. Это стало возможным в начале текущего года в рамках пилотного проекта. Горожане при желании могут выбрать препарат по действующему веществу от конкретного производителя и доплатить лишь разницу в цене. К пилотному проекту уже присоединились более 350 коммерческих аптек. Для участия в нем аптека или аптечная сеть должна иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, заключить соответствующее соглашение со столичным департаментом здравоохранения и подключиться к единой медицинской информационно-аналитической системе.



Уточняется, что список коммерческих аптек, в которых можно бесплатно получить лекарства по льготному электронному рецепту, размещен на сайте столичного департамента здравоохранения, в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты» на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» и в информационном киоске поликлиники. Также в электронной медкарте пациент может просмотреть все действующие выписанные ему рецепты. Если же у пациента нет возможности просмотреть электронный рецепт в медкарте в онлайн-режиме, то он может сделать это в информационном киоске поликлиники.



Сообщается, что Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основа этого процесса - единая цифровая платформа, которая развивается комплексом социального развития Москвы совместно с департаментом информационных технологий. Система обеспечивает персонифицированное ведение пациента на всех этапах - от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны онлайн как врачам, так и самим пациентам.



