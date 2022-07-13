Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2022, 13:12

Российскую спецоперацию невозможно осмыслить лишь в военных и политических категориях. На наших глазах происходит разлом тектонических плит всемирной истории – не только в политическом измерении, но и в философском. Фундаментальная мировоззренческая разница между Россией и Западом, будучи вечной темой академических и кухонных споров, из отвлечённого вопроса превратилась в насущный. В списке самых нужных профессий – таких как врач, учитель, солдат, пожарный, полицейский и т.д. – трудно представить профессию философа, однако сейчас национальная философия необходима как воздух. Не за горами тот момент, когда она скажет своё мощное слово.



Для западноевропейской философии задачей стало познание, а для русской – переживание и осмысление страдания. Страдания от того, что мир несовершенен, что в нём есть зло, смерть, неправда, несправедливость, боль. Русская философия сосредоточилась на этике, нравственности.



В Средние века западноевропейская философия была служанкой религии, а в Новое время стала служанкой науки. Превратилась в так называемую «методологию научного познания». Произошло грехопадение философии в разум и веру. И лишь в XIX веке такие великие имена, как Ницше, Шопенгауэр, Кьеркегор, отчасти вернули философии её исконное свойство. В русской философии на первый план выходит нравственный аспект – не познание, а переживание бытия. Она отчасти питается из религии, но главным образом из литературы. Именно в литературе вызревают основные идеи русского философствования. Нравственные идеи.



Философия способна просветлить действительность – и дать нации волю к дальнейшему существованию. Не через готовые рецепты, а через ощущение сопричастности к высшему. Через понимание, что мы не песчинки на краю Вселенной, мы участники великого процесса.



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