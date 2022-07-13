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Челябинцев приглашают на музыкальный фестиваль «ZаРоссию»

, 12:18 Источник: Администрация города Челябинска

Челябинцев приглашают на музыкальный фестиваль «ZаРоссию»
Изображение предоставлено организаторами

Мероприятие пройдет 15 июля.

В эту пятницу в центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина состоится музыкальный фестиваль «ZаРоссию».

Гостей ждут выступления южноуральских творческих коллективов, в том числе оркестра Снежинского полка войск Национальной гвардии РФ и кавер-группы «Знакомые». Также на мероприятии будет представлена выставка техники экстренных служб, для гостей фестиваля «ZаРоссию» приготовлено 5 тысяч билетов на аттракционы.

Начало концерта в 17 часов, вход свободный.

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