Челябинцев приглашают на музыкальный фестиваль «ZаРоссию»

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13 июля 2022, 12:18 Татьяна Михайлова Источник: Администрация города Челябинска

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Мероприятие пройдет 15 июля.

В эту пятницу в центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина состоится музыкальный фестиваль «ZаРоссию».

Гостей ждут выступления южноуральских творческих коллективов, в том числе оркестра Снежинского полка войск Национальной гвардии РФ и кавер-группы «Знакомые». Также на мероприятии будет представлена выставка техники экстренных служб, для гостей фестиваля «ZаРоссию» приготовлено 5 тысяч билетов на аттракционы.

Начало концерта в 17 часов, вход свободный.

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