Выполнять проект Беглова по восстановлению Мариуполя будет провалившая реставрацию Кремля компания

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12 июля 2022, 19:14

Фото: Мариуполь

Губернатор Александр Беглов привлёк к проекту по восстановлению Мариуполя компании семьи бизнесмена Ивана Орынчука. Ранее последний сорвал реставрацию башен Московского Кремля и Соловецкого монастыря, за что компания Орынчука попала в Реестр недобросовестных поставщиков, а сам бизнесмен оказался банкротом. Покровительствовать Орынчуку может самый влиятельный спецпредставитель Беглова Маргарита Рудакова.

Взяточная реставрация.

В начале лета губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Беглов объявил, что Петербург займётся восстановлением Мариуполя, однако каким образом это будет происходить – не уточнялось.

В последующем было объявлено, что финансирование пойдёт через Фонд «Победа», что ещё больше запутало ситуацию. «Победа» ранее никогда не участвовала в подобных проектах, фонд принадлежит общественному активисту Василию Волобуеву, генерал-майору в отставке. Ни строительными работами, ни финансированием крупных проектов Волобуев никогда не занимался, его ключевой деятельностью является просветительская работа среди подростков по истории Великой Отечественной войны. Однако в 2019 году Волобуев являлся членом избирательного штаба Александра Беглова и активно способствовал его избранию на губернаторский пост.

Тем не менее, Фонд «Победа» стал лишь посредником для перенаправления финансовых потоков, а кто будет заниматься непосредственно строительными работами в Мариуполе – ни Беглов, ни представители Смольного не озвучивали.

Вскоре после включения «Победы» в цепочку восстановительного проекта на портале Avito появились объявления о массовом наборе строителей различных специальностей для работы в Мариуполе. Объявление подано от лица компаний «Петербургский ренессанс» и «ТехноСтрой».



Обе принадлежат семье петербургского бизнесмена Ивана Орынчука. «Петербургский ренессанс» известен срывом реконструкции башен Московского Кремля. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, компания получила от Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны госконтракт на 481 миллион рублей в 2017 году и должна была закончить все работы в декабре 2018 года.

В мае 2018 года Иван Орынчук дал большое интервью РИА Новости, в котором заверял, что работы идут по плану и объекты сдадут в срок. Менее чем через полгода стало известно, что один из представителей заказчика, Алексей Голохвостов, фигурант «Дела реставраторов», вымогал у бизнесмена взятку в размере 700 тысяч рублей за беспрепятственную приёмку работ.

Тогда Орынчук выступал в роли жертвы. Однако вскоре ситуация изменилась. В декабре 2018 года реставрационные работы закончены не были. Летом 2019 года заказчик заявил об одностороннем расторжении контракта, так как реальных работ на башнях Кремля не велось.

«До настоящего времени (20 мая 2019 года) ни на одном из объектов, являющихся предметом Контракта, работы не завершены и фактически не ведутся. Отсутствуют основные строительные материалы и оборудование, необходимые для производства работ, а также наблюдается недостаток трудовых ресурсов», - указано в претензии СИТО ФСО.

Таким образом, дача Орынчуком взятки Голохвостову могла носить взаимовыгодный характер. Тем не менее, бизнесмен к ответственности привлечён не был. В 2020 году также по причине просрочки выполнения работ был расторгнут контракт по реставрации Соловецкого монастыря. Эти инциденты стали основанием для внесения «Петербургского ренессанса» в октябре 2021 года в Реестр недобросовестных поставщиков с запретом получать госконтракты до 2024 года. Параллельно началась процедура банкротства как компании, так и самого Орынчука.

«Реставрационно-строительная компания "ТехноСтрой"» основана в 2017 году. Она принадлежит Василию Орынчуку, брату Ивана Орынчука, и пока имеет возможность беспрепятственно работать, в том числе и по госконтрактам. Но вскоре ситуация может измениться – компания проходит ответчиком сразу по нескольким искам. Так, в 2020 году «ТехноСтрой» выступал подрядчиком реставрационных работ в Свято-Троицком Зосимо-Савватьевском соборе, который входит в состав всё того же Соловецкого монастыря. Как установил суд, «ТехноСтрой» безосновательно отказался платить субподрядчику за выполненные работы.

Карманный реставратор Беглова.

Учитывая столь негативную репутацию компаний семьи Ивана Орынчука, возникает закономерный вопрос: каким образом их могли допустить к столь значимому проекту, как восстановление Мариуполя? Ответ может крыться в давних связях Ивана Орынчука с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Например, на портале Правительства России имеется серия фотоснимков за 2012 год. Тогда в качестве премьер-министра Дмитрий Медведев посетил с инспекцией реставрационные работы Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области. На одном из снимков он запечатлён в компании Ивана Орынчука.



В поездке его сопровождал ныне губернатор Петербурга, а тогда – полпред президента в ЦФО Александр Беглов.



Участие Беглова в мероприятии не случайно. В 2009 году он возглавил рабочую группу при президенте России по восстановлению религиозных памятников. По сути, он занимался курированием сохранения и реставрации всех исторических церквей России и по роду деятельности должен хорошо знать о методах работы компаний Орынчука.

Более того, Иван Орынчук связан с Маргаритой Рудаковой, спецпредставителем Беглова. Рудакова является одним из соучредителей «Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ». Вместе с ней у истоков организации стоял бизнесмен Олег Мухин. В 2015 году он учредил «Строительную компанию ЛСМ» совместно с Дмитрием Савенко, который, в свою очередь, является бизнес-партнёром Ивана Орынчука.

Связь Рудаковой с Орынчуком, тем более – через «Северо-Западную МРОО Федерацию космонавтики РФ», сложно счесть случайной. В начале 2000-х годов Рудакова занимала должность заместителя полпреда президента по СЗФО. Тогда ей было поручено курировать реставрационные работы в Петербурге в рамках подготовки к празднованию 300-летия города. На это выделили 40 миллиардов рублей.

Большая часть этих средств пошла на реставрационные работы Петропавловской крепости. Её директором на тот момент был Борис Аракчеев, также являвшийся соучредителем «Северо-Западной МРОО Федерации космонавтики РФ». В 2003 году выяснилось, что реставрационные работы фактически не выполнялись, хотя деньги были освоены. Дело расследовали 8 лет, приговор Аракчееву вынесли только в 2019 году, но тут же суд снял с него судимость в связи с истечением сроков.

Учитывая репутацию бизнесменов и чиновников, привлечённых Бегловым к восстановлению Мариуполя, можно ожидать предсказуемый итог всего проекта – деньги будут освоены, а работы останутся проведёнными лишь на бумаге.

Помимо упомянутых Маргариты Рудаковой, Василия Волобуева и братьев Орынчуков, по версии СМИ, к проекту восстановления Мариуполя может быть также привлечена семья Александра Захватова, ещё одного спецпредставителя Беглова. С губернатором его связывают как дружеские, так и рабочие контакты, причём имеющие отношение к реставрации религиозных объектов. В своё время Беглов назначил Захватова контролировать расходование средств в фонде по реставрации Морского собора Кронштадта. Однако на сегодняшний день роль Захватовых в проекте восстановления Мариуполя остаётся неясной.