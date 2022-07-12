Актера Андриса Лиелайса обидели латышские женщины-политики

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12 июля 2022, 18:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Все никак не угомонится латышский актер Андрис Лиелайс, который сбежал из России – поток, простите, лживого «поноса» продолжает литься из местных СМИ. Более того, латышский «мачо» успел «погавкаться» с женщинами-политиками.

Оказывается, два государства – Россия и Латвия прям не спят, а только и интересуются личной и профессиональной жизнью второсортного артиста, который «правдами-неправдами» решил баллотироваться в 14-й Сейм Латвии. Каждый чих г-н Лиелайс обсуждает с упоением… везде! Нет, предложений, например, как вывести Латвию из экономического кризиса у него нет, зато сотворить себе пиар – завсегда!

Как стало известно, две умнейшие дамы-политики высказали публично свое мнение об актере – некая Велта Пуриня заявила, что имеет информацию о супруге Лелайса – она дочь высокопоставленного русского генерала. А умница-политолог, профессор Илга Крейтусе рассказала латвийцам, что актер без надобности латвийскому театру.

Как же это взбесило второсортного актера, который заявил, что его супруга «выросла без отца, а от заманчивого предложения в латвийском театре он отказался, но зато и дня не прошло после приезда, как его позвали стать кандидатом в депутаты».

Вона как? Я понимаю, что если постоянно врешь, то запомнить всю ложь сложно… Еще недавно актер говорил, что сейчас в поисках хорошей работы для оплаты жилья и собственных нужд… А тут получается, что «обогатился» за счет «должности» кандидата! Это в Латвии? Смешно просто! Я уж не знаю, кто и чего ему предложил в латышском театре, возможно, «кушать подано», но какой актер откажется от заманчивого предложения, если сидит без работы и ищет, где заработать? Более того, если г-н Лиелайс посещал справно ток-шоу в Москве, где, по его словам, ему платили недостаточно, а только практически на «лекарства», но он их недовольный посещал, а тут от сцены отказался! Да уж, «нема ни голых, ни дурных». И дамы-политики озвучили правду! Г-н «великий» актер практически назвал их сплетницами публично… Хорошо начинает!

Но «латышское счастье» продолжает набивать себе цену – мол он сбежал из России без разрешения!

Святые Угодники! А, кто должен был дать разрешения гражданину Латвии уехать в свою страну? Кто? ФСБ или СВР? А если так, то он, видимо, с такими серьезными организациями общался! Как иначе? А это значит, что он, простите, «лазутчик»… Тогда куда же смотрит государственная служба безопасности Латвии?

Чует мое сердце, заврался окончательно латышский «мачо». А может это признаки психического расстройства?