Средний заработок россиянок на треть меньше, чем у соотечественников мужского пола

К такому выводу пришли аналитики из FinExpertiza, результаты исследований подтверждает HeadHunter. При этом тенденция на увеличение разрыва набирает обороты. Минтруда объясняет существующую гендерную разницу в зарплатах занятостью мужчин на более тяжёлых физически работах. Кроме того, женщины в среднем меньше зарабатывают по причине декретных отпусков.
Средняя «мужская» зарплата в 2021 году составила 62100 рублей. Представительницы прекрасного пола, занятые на крупных и средних предприятиях, получали в тот же период по 42800 руб. При этом с начала века до 2013 года гендерный разрыв в оплате труда сокращался, а теперь растёт. Показатели разницы в зарплатах неоднородны в различных сферах занятости. Например, в образовании и медицине женщинам платят почти столько же как и мужчинам, а за научную, техническую и культурную деятельность – на 32-40% меньше.
Основная причина зарплатной разницы заключается в социальной роли женщины. Она уходит в декретный отпуск, больше занимается бытом и воспитанием детей. К тому же продолжительность рабочей недели мужчин в среднем выше на 2 часа. Тем не менее, если сравнивать почасовые доходы, то дамам всё равно платят на 23,7% меньше. По мнению некоторых экспертов, уход в продолжительный декрет негативно влияет на продолжительность стажа женщины и экономику страны в целом. Например, сокращение сроков отпуска по уходу за ребёнком могло бы увеличить годовой ВВП на 7,5%.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: ВСУ атаковали Новую Каховку, чтобы сорвать создание РФ структур новой власти в Херсонской и Запорожской областях
Глава ВГА Каховского района Леонтьев: приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично президент Украины Зеленский
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 19:27 Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал о защите прав россиян в цифровой сфере
- 19:14 Выполнять проект Беглова по восстановлению Мариуполя будет провалившая реставрацию Кремля компания
- 19:11 Почти 4 млн россиян страдают от онкологических заболеваний
- 19:11 Санкции Запада против России могут привести к голоду в разных странах мира
- Telegram | (Подписаться) Курс доллара впервые за 20 лет сравнялся с курсом евро