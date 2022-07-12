Средний заработок россиянок на треть меньше, чем у соотечественников мужского пола

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2022, 17:31

К такому выводу пришли аналитики из FinExpertiza, результаты исследований подтверждает HeadHunter. При этом тенденция на увеличение разрыва набирает обороты. Минтруда объясняет существующую гендерную разницу в зарплатах занятостью мужчин на более тяжёлых физически работах. Кроме того, женщины в среднем меньше зарабатывают по причине декретных отпусков.



Средняя «мужская» зарплата в 2021 году составила 62100 рублей. Представительницы прекрасного пола, занятые на крупных и средних предприятиях, получали в тот же период по 42800 руб. При этом с начала века до 2013 года гендерный разрыв в оплате труда сокращался, а теперь растёт. Показатели разницы в зарплатах неоднородны в различных сферах занятости. Например, в образовании и медицине женщинам платят почти столько же как и мужчинам, а за научную, техническую и культурную деятельность – на 32-40% меньше.



Основная причина зарплатной разницы заключается в социальной роли женщины. Она уходит в декретный отпуск, больше занимается бытом и воспитанием детей. К тому же продолжительность рабочей недели мужчин в среднем выше на 2 часа. Тем не менее, если сравнивать почасовые доходы, то дамам всё равно платят на 23,7% меньше. По мнению некоторых экспертов, уход в продолжительный декрет негативно влияет на продолжительность стажа женщины и экономику страны в целом. Например, сокращение сроков отпуска по уходу за ребёнком могло бы увеличить годовой ВВП на 7,5%.



