Как можно «отовариться» журналисту на центральном рынке Риги

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

12 июля 2022, 17:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Скажу не таясь, центральный рынок Риги – рай для журналиста, если, конечно, с умом и смекалкой подходит к «делу»! Чего только там нет! Но главное – информация! Балтийское бюро «Аргументы Недели» «отоварилось» по полной программе на центральном латвийском базаре.

Дело было на выходных… Расскажу от первого лица и как на «исповеди»…

Прекрасная погода, суббота, практически пустой холодильник заставили вашего покорного слугу загрузиться в машину и отправится в «клондайк» - центральный рынок Риги. Кстати, данное «место» не только любимо латвийцами, но и гостями столицы – разнообразие такое, что в глазах рябит… Впрочем, местные граждане хорошо знают «места», где можно купить свежайшие и не особо дорогие продукты. Вот я и отправилась по таким «местам»…

Пока я доехала до конечной точки, то хлынул дождь. Определив машину на стоянку, взяв зонтик я отправилась в овощно-хлебно-медовой павильон – сразу решила взять «быка за рога» и купить корейско-китайские лакомства, которым на центральном рынке отведен «цельный» отдел… Но моим мечтам не суждено было сбыться – на пути меня остановил шум… Пройти мимо не смогла! Картина моим очам предстала такая – некая пара «набрала» добре мясных продуктов (водится и такой отдел), но платить за свининку с буженинкой, увы, не захотела… Я подошла уже к финалу – пара с характерным украинским акцентов «тычет» в лицо продавщице свои паспорта и глаголит – «Мы из Украины. Нам бесплатно!» Понятно, что скромные граждане не работают продавщицами на рынке… И латвийская дама оказалась не робкого десятка – она сказала – «На рынке за все платят! Чай, не красный крест» и уверенно потянула кулек с мяском к себе! Украинская пара тоже оказалась не промах и моментально вцепилась в пакет с криком – «Нам бесплатно! Вы должны!» Если честно, то от такой наглости я разинула рот до неприличия, а очки мои сползли на нос! Удивительно, неужели на украинских рынках все раздают бесплатно? Ах, забыла! Во всем «виновата» спецоперация и расхлебывают теперь последствия и латвийцы.

Но ближе к делу! Латвийская продавщица решила взять реванш – одной рукой придерживая пакет, а другой, словно факир, вытащила из недр прилавка пустой ящик, которым начала трясти перед лицами украинцев со словами- «Я сейчас вот этим отоварю по лбу бесплатно, а за все остальное платить нужно!» Сложно сказать, отоварила бы или нет, но тут пакет порвался и содержимое полетело в разные стороны… Поскольку я стояла рядышком, то мне промеж глаз прилетела копченая колбаса… От такой неожиданности я моментально заговорила одновременно на двух языках – русско-латышском! Уж не знаю кто меня понял, но мой вид был безумный!

Победил латвийский продавец! И даже поднесла мне, ошалевшей, стаканчик водички – летом не пью по причине повышенного давления!

Пока я хлебала воду, то мы разговорились с торговым работником – услышала я много! Передаю рассказ латвийского продавца:

«Сил уже нет! Это не первый случай. Сейчас меньше уже требуют украинцы бесплатных продуктов, а пару месяцев обратно – ой… Им же все должны теперь! Тут недалеко, в сторону Старой Риги, есть салон-парикмахерская… Я туда хожу. И там случай произошел – пришла украинская мадам и по полной привела себя в порядок – покраска, стрижка, маникюр, маска для лица… На 200 евро облагородила себя. А потом показывает паспорт и говорит – «Я из Украины и мне бесплатно». Вот до чего дошло… Были некоторые парикмахерские, которые в марте-апреле оказывали услуги бесплатно украинским беженцам, но те времена прошли – не могут же салоны в убыток себе работать! Льготы государство не предоставляет, а требует платить по полной. Платить эта мадам не захотела, так девочки заблокировали входную дверь и вызвали полицию. Приехали, составили акт официальный, но денег мастера не получили… Кто им заплатит? Да и политика государства – молчать о «проделках» украинцев. Мерзко все это! Украина – огромная страна и гораздо богаче нас… Я понимаю, что очень страшная ситуация там, и мы сочувствуем, помогаем, но то, что я увидела, услышала – просто ужас. Украинцев полно на центральном рынке – центр, много кафе, продукты… Но также вести невозможно! Я понимаю, что есть порядочные люди, но пока я видела только «особенных»… У меня отоваривается каждые выходные одна семейная пара… Латыши. Из тех, кто слово по-русски не скажет. Пожилые. Они взяли «на постой», приняли украинку… Живут в дорогом месте – Межапарке… И месяца не прошло, как украинская дама стала зазывно поглядывать на мужа, а ему за 70-ть. Не стеснялась жены. Пришлось расстаться… Сейчас эта дама ничего и слышать не хочет о гостях… Сами посмотрите в кафе – очереди, сидят выпивают, шумят, дети бегают по рынку – кто за ними смотрит? Я ухожу с работы, как выжатый лимон… от того, что вижу. Мы с товарками стараемся не говорить о таких гостях… Вот она реальная жизнь!»

Немного оклемавшись, я поплелась к машине, но на пути меня «поймал» мой латышско-госструктурный муж… Он посмотрел на меня подозрительно и сказал – «Опять приключение нашла!» Устроившись в машине, я вспомнила, что не купила клубнику и попыталась ретироваться за ягодой, но мой спокойный латыш проявил резвость – выскочил из авто, заблокировал двери со словами – «Посиди хоть пять минут без историй!»

И, кто скажет теперь, что центральный базар для журналиста – не рай? Только умеючи надобно!