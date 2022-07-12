Андрей Бочкарев: Завершено устройство фасада нового комплекса Центра имени Логинова

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12 июля 2022, 15:02

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на строительной площадке нового лечебно-диагностического центра Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова завершены работы по устройству фасада и остеклению здания.



«На объекте завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87%», - рассказал Бочкарев.



Он отметил, что после завершения строительства прилегающая к комплексу территория будет благоустроена.



«В частности, будут созданы удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов и открытая парковка для автотранспорта. Предусмотрена установка малых архитектурных форм - скамеек и урн», - уточнил Бочкарев.



Известно, что площадь здания составляет более 75 тыс. кв. м. Новый корпус рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.



Вчера строящийся комплекс осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.



«В Перово строится новый лечебно-диагностический корпус для медцентра имени Логинова. Это один из шести якорных онкологических стационаров Москвы. Он считается ведущим центром абдоминальной роботической хирургии - самых современных операций на брюшной полости. В новом комплексе будут оказывать полный спектр помощи пациентам с онкологическими заболеваниями - от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Появится возможность проводить лучевую терапию и онкогенетические исследования», - написал Собянин на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».



