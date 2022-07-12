Анастасия Ракова пригласила НКО столицы на курс по успешной подаче заявки на конкурс грантов «Москва – добрый город»

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12 июля 2022, 14:51

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Некоммерческие организации (НКО) смогут научиться готовить заявки на конкурс грантов «Москва - добрый город» в центре занятости «Моя карьера», занятия в котором начнутся 19 июля.



Уточняется, что практический курс поможет НКО правильно сформировать необходимый пакет документов и грамотно оформить заявку на этапе разработки проектных идей. По итогам трехнедельного обучения эксперты дадут участникам обратную связь по проектам.



«Некоммерческие организации столицы - наши партнеры в развитии социальной сферы города и реализации необходимых москвичам инициатив. Мы оказываем НКО поддержку в реализации их проектов, и нам важно, чтобы действительно полезные идеи смогли получить нужное финансирование. Поэтому мы запускаем практический курс, который поможет повысить шансы НКО на трансформацию их идей в актуальные и экономически эффективные проекты. В ходе подготовки этого курса мы проанализировали сильные и слабые стороны заявок и экспертные заключения трех прошедших конкурсов грантов «Москва - добрый город». Наша цель состоит в том, чтобы как можно больше нужных социальных инициатив были поддержаны, успешно реализованы и адресно помогли еще большему числу нуждающихся москвичей. Наш курс для НКО должен в этом помочь», - рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.



Участникам расскажут, как правильно описать социальный проект, который будет интересно поддержать городу, и обосновать его актуальность. Курс состоит из шести трехчасовых модулей, каждый из которых посвящен одному из этапов разработки и его оформлению в заявке на грант. В прошлом году обучение проводили эксперты центра занятости «Моя карьера». В этом году занятия по темам разделов впервые будут проводиться с участием экспертов комиссии, которые оценивают заявки конкурса грантов «Москва - добрый город». Эксперты передадут будущим участникам конкурса свой опыт разработки проектов, которые помогают решать вопросы адресной поддержки горожан. Специалисты центра помогут лучше отразить социальный вклад, эффективность деятельности по достижению цели и сэкономить время и силы при подготовке заявки.



Отмечается, что больше всего ошибок участники конкурса делают в разделе «Проект». Эксперты объяснят, как правильно заполнять пункт о количественных и качественных показателях, формировать убедительный календарный план мероприятий и эффективно подтверждать актуальность заявленной проблемы. Сложности вызывает и раздел «Бюджет». Представители НКО научатся грамотно обосновывать статьи доходов и узнают, почему нельзя включать в смету затраты на премии, приобретение дорогих призов для вручения благополучателям или размещение рекламных билбордов.



Также участники получат консультационно-методическую поддержку по разработке проектных идей, сфокусированных на потребностях целевых групп департамента труда и социальной защиты населения, которые смогут оформить в заявках на ближайший конкурс грантов «Москва - добрый город». По завершении курса у НКО - участников обучения появится новая возможность представить свой проект экспертам и получить их предварительную оценку до начала конкурса.



«Курс помог нам понять очень важную вещь: создать успешный социальный проект совсем не трудно. Изначально мы планировали оказывать только две социальные услуги - занятия канистерапией и адаптивные походы с собаками. Эксперты конкурса рекомендовали нам добавить к этому профориентационную деятельность и включить в число благополучателей подопечных столичных социальных учреждений. В результате получился более эффективный и масштабный проект. Мы помогли более чем 700 благополучателям улучшить физическое и психоэмоциональное состояние, а также предложили трудовую занятость в хаски-парке 10 подопечным столичных домов-интернатов», - поделилась впечатлениями о курсе руководитель проекта по хаски-терапии, победитель конкурса грантов «Москва - добрый город» 2021 года Татьяна Хозиева.



Уточняется, что курс пройдет с 19 июля по 4 августа. В столичные социально ориентированные НКО уже разосланы приглашения принять участие в обучение. Конкурс «Москва - добрый город» проводится с 2019 года. Он дал возможность социально ориентированным НКО получать финансовую поддержку для реализации и развития своих проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью, старшему поколению, детям-сиротам, многодетным семьям, горожанам, находящимся на лечении в медучреждениях или нуждающимся в долговременном уходе, бездомным и оказавшимся в кризисной и трудной жизненной ситуации. За три года победителями конкурса стали около 370 некоммерческих организаций, получив в совокупности 1,2 млрд руб.



