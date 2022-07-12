Правительство Челябинской области проконтролирует строительство соцобъектов

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12 июля 2022, 14:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография предоставлена пресс-службой правительства Челябинской области

Завершение работ может быть ускорено.

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по строительству и капитальным ремонтам социальных и инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба правительства.

В 2022 году на Южном Урале запланировано строительство 70 объектов в сферах спорта, здравоохранения, образования, культуры и других. Также ведется работа по капитальным ремонтам в рамках федеральных программ.

Алексей Текслер подчеркнул, что контроль хода строительных работ – важнейшая для регионального правительства задача. Если у подрядчика есть возможность завершить работы в более сжатые сроки и сдать объект в этом году, то так и следует поступить. Это, по словам губернатора, позволит сэкономить средства и как можно раньше сделать объекты доступными для южноуральцев.