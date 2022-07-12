Правительство Челябинской области проконтролирует строительство соцобъектов

Завершение работ может быть ускорено.
Губернатор Алексей Текслер провел совещание по строительству и капитальным ремонтам социальных и инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба правительства.
В 2022 году на Южном Урале запланировано строительство 70 объектов в сферах спорта, здравоохранения, образования, культуры и других. Также ведется работа по капитальным ремонтам в рамках федеральных программ.
Алексей Текслер подчеркнул, что контроль хода строительных работ – важнейшая для регионального правительства задача. Если у подрядчика есть возможность завершить работы в более сжатые сроки и сдать объект в этом году, то так и следует поступить. Это, по словам губернатора, позволит сэкономить средства и как можно раньше сделать объекты доступными для южноуральцев.