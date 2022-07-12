Исследование Eurobarometer показало, что 75 процентов жителей ЕС предпочитают узнавать новости по ТВ

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12 июля 2022, 14:38 Источник: РИА Новости

Телевизор, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Исследование Flash Eurobarometer проводилось в 27 странах Евросоюза (ЕС) и показало, что 75% зрителей предпочитают узнавать новости по ТВ. О данных исследования информирует РИА Новости.

Согласно исследованию, на первом месте по популярности находится телевидение, затем следуют новостные онлайн-платформы и радио. Уточняется, что менее 50% молодёжи предпочитают получать новости через онлайн-платформы, а вот жители старше 55 выбирают ТВ-информирование.

Около 88%, несмотря на популярность ТВ, как информационно-новостного источника, часть новостей получают с помощью онлайн-платформ.

Пользуются доверием государственные телеканалы и радиостанции (49%), за ними следует печатная пресса (39%). Частным телеканалам и радиостанциям готовы частично доверять около 27% опрошенных.