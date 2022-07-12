В «Артеке» завершился юбилейный XXХ Международный детский кинофестиваль

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12 июля 2022, 13:37

Грандиозным красочным концертом артистов и воспитанников МДЦ "Артек" завершился юбилейный XXХ Международный детский кинофестиваль "Алые паруса имени В. С. Ланового" в Артеке.



В этом году, как и в предыдущие, программа кинофестиваля была насыщена различными мероприятиями: каждый из 9 лагерей "Артека" при чутком руководстве своего продюсера должен был пройти весь путь создания картины - от сценария до пост-продакшен. Затем каждый артековец, а в этом году это 3300 человек, отсматривает и оценивает кино. Это и есть Большое детское жюри, которое вошло в Книгу Рекордов Гиннеса. Традиция этой номинации началась с 2015 года и с тех пор полюбилась подросткам.

Наставниками конкурса "Продюсерское кино" по теме "С чего начинается Родина" в этом году выступили: Анастасия Денисова, Денис Бузин, Денис Бондарков, Павел Баршак, Павел Сборщиков, Василий Мищенко и Максим Глотов, Владислав Дунаев, Тимур Ефременков, Янис Политов.

Общим голосованием победила работа "Классика" лагеря "Речной" с Денисом Бузиным. "Когда мы в первый день думали с детьми над идеей нашего фильма, я предложил юмористический ход, как персонаж попадает в несвойственные для себя условия, далее ребята предлагали разные варианты и в итоге мы с ними докопались до манер 19 века. В нашем отряде был мальчик Ярослав, так вот именно он следил, чтобы обращения соответствовали табелю о рангах того времени. В нашем сценарии был текст о том, что сейчас молодежь воспитывает телефон, а не книга, Моргенштерн, а не Глинка! И это надо исправлять, потому мы здесь и потому так много работаем. В основе сценария "Евгений Онегин" Пушкина, по сюжету дети всю ночь слушали пластинку Александра Сергеевича, а на утро проснулись с манерами 19-го века, а увертюра Глинки Руслан и Людмила была основным музыкальным лейтмотивом фильма!

К моему глубокому сожалению жесткие временные рамки не позволили углубиться в тему, жаль было сокращать и монолог артиста Александра Тютрюмова, который согласился нам помочь,- с улыбкой комментирует Денис Бузин.





По мнению директора кинофестиваля Ирины Громовой, все работы были достойны, каждый наставник постарался, но она бы поделила первое между Денисом Бузиным и Настей Денисовой, тем более, что в каждой работе есть ее участие, Настя безотказно помогала всем с монтажём.

Мнением о работе коллег поделился и Вадим Колганов, сам он вот уже 6 лет посещает Фестиваль и 4 года продюсировал кино в лагере "Артек": "Мне понравилась атмосфера среди продюсеров и детей, они болели за дело, у них горели глаза, это было так здорово! Съёмки - процесс непростой и я рад, что при всех сложностях кинопроцесса мы не бросили эту затею и продолжаем снимать. Лично я отметил для себя работы отрядов Василия Мищенко и Яниса Политова, но я смотрел взрослыми глазами, а когда снимал своё кино с детьми, всегда ориентировался на возраст зрителя, потому, наверное, 3 раза и побеждал.





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Каждый день артековцы смотрели фильмы конкурсной программы. И также каждый фильм был определён путём голосования Большого детского жюри.

Итак. В номинации "Самый-самый фильм" победил фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин"; в номинации "Самый увлекательный фильм" - "Календарь Ма(й)я"; "Самым мудрым фильмом" назван фильм "1941. Крылья над Берлином"; "Самый Мудрый фильм" - фильм "Нахимовцы"; "Самый добрый фильм" - "Маруся ФореVа!".

В номинации "Лучшая актриса кинофестиваля", по мнению БДЖ, названа Наталья Чистякова-Ионова по фильму "Моя ужасная сестра"; "Лучшим актёром кинофестиваля" стал Макар Запорожский по роли в фильме "Одиннадцать одиноких мужчин"; "Лучшая девочка-актриса кинофестиваля" - Евгения Щербинина исполнительница роли в фильме "Про Лёлю и Миньку".





Дипломами Малого Детского Жюри (МДЖ - это 30 детей из лагеря "Речной", которые победили в творческом конкурсе, организованным Ассоциацией деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром") за лучший саундтрек награждён композитор Игорь Бабаев, композитор фильма "Артек. Большое путешествие"; София Петрова за главную роль в фильме "Маруся фореva!"; София Петрова и Марта Кесслер - за лучший актерский дуэт, фильм "Моя ужасная сестра".

По результатам голосования МДЖ награды удостоен Сергей Штерн - композитор фильма "1941. Крылья над Берлином"; лучший сценарий - Виктория Фанасютина - автор сценария фильма "Календарь Ма(й)я"; Максим Шинкоренко - за лучшую операторскую работу (фильм "Одиннадцать молчаливых мужчин"). Продюсерам фильма "Нахимовцы" Юрию Обухову и Алексею Рязанцеву вручили диплом за создание фильма, помогающего ощутить дух нахимовского братства.

Художник-постановщик фильма "Про Лёлю и Миньку" Александр Адабашьян взял приз за изобразительное решение фильма.

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Завершилась 7 кинематографическая смена лагеря "Артек" общим концертом звёзд кинематографа и воспитанников лагеря. Мероприятие посетили "Ночные волки". Атмосфера праздника накрыла "Артек".

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На следующий день после закрытия Фестиваля Звездный десант отправился в город-герой Севастополь на концерт для личного состава Черноморского флота и семей "Za Россию! Zа Донбасс! Zа нас!" Артисты проделали такой путь, чтоб поддержать наших военнослужащих и ещё раз доказать, что мы едины и сплочённы.

В доме офицеров флота артисты пели, танцевали, читали стихи. Под песню Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон" весь зал встал со слезами на глазах.

Люди благодарили своих кумиров и плакали.

Народный артист России Андрей Соколов, открывая концерт, подчеркнул: "Мы приехали поддержать вас, тех, кто делает большое сложное дело. Мы понимаем, как непроста ваша работа, знайте, что мы с вами. Мы вас ценим и дорожим, низкий вам поклон за это".

Заслуженный артист России Николай Денисов признался, что после недавней командировки в Северодонецк не может вспоминать и говорить об этом без слез. Он видел, как люди вылезали из подвалов, увидев его, плакала со словами: "Артисты, наши любимые, мы вас, артистов, не видели 13 лет".

Заслуженный артист России Вадим Колганов рассказал, что первый раз в городе моряков побывал в 14 лет и впервые увидел, как проходит праздник ВМФ. "Прошло столько лет, а я до сих до сих испытываю огромную гордость за наш флот и нашу страну".

Вадим исполнил премьеру своей песню из альбома "Время Z", в него вошло 10 песен, все слова к ним написал сам актер.

Зал рыдал под стихи Михаила Мамаева о Донбассе и значении спецоперации, в нем такие слова:

Письмо Российскому воину

Друг! Спасибо, что ты — как гранит.

За тебя моя боль и молитва.

Среди всяческих псевдо элит

ты — реальная наша элита.

Ты и есть настоящий мой брат,

а не тот, кто по школам из Града.

Среди всяческих суетных правд

ты, родной, наша совесть и правда.

Боевой мой товарищ, держись!

От бездонного нашего рода

нам задачу поставила жизнь

иногда воевать за свободу,

прикрывать тех, кто слаб, от беды,

не кичиться готовностью к бою.

И теперь это делаешь ты.

Просто знай: мы стоим за тобою.

И не важно, каких ты кровей

в заподенском понятии узком.

Дагестанец, чеченец, еврей

в трудный час вдруг становится русским.

Нечесть вздумала пляски плясать,

убивать за мечту жить иначе,

русский мир на гиляке распять,

распаляя язык свой собачий.

Заварили вражду и теперь

ставят ДОТы в украинской хате.

Да, у нас тут умеют терпеть,

но на всех нам терпелок не хватит.

Веря в слабость сибирского льва,

разномастные псевдо мессии

впопыхах, засучив рукава,

отключают себя от России.

Перетерпим — не им нас учить.

Потихоньку расчистим дорогу.

Отключайтесь! Нельзя отключить

сердце русских от русского Бога.

Сберегись, брат, от пуль и от мин!

Стало видно средь этих пожарищ:

Не подходит для нас «господин».

Русским ближе по духу «Товарищ».





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Кинофестиваль "Алые паруса имени В. С. Ланового" в Артеке" поддерживают:

Правительство РФ, Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Правительство Москвы, Правительство Республики Крым, Министерство культуры Московской области, Министерство культуры республики Крым, Департамент национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы, Союз кинематографистов России, ООО "Каро Премьер" кинопрокатная компания, Центральный дом кинематографистов, Центральный дом актёра имени А. А. Яблочкиной, ООО "Продюсерский центр "Киновек".

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Особую благодарность участники кинофестиваля выражают Национальному центру управления обороны Российской Федерации генералу-полковнику Михаилу Евгеньевичу Мизинцеву за содействие и сотрудничество в организации кинофестиваля, участие в патриотическом воспитании молодёжи.