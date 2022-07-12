Экономист Остапкович не поддержал предложение депутата Миронова учредить сервис по оказанию услуг в сфере международного туризма

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12 июля 2022, 13:15

Виталий Милонов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не поддержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова учредить (частно-)государственный сервис по оказанию услуг в секторе международного туризма.

Несмотря на то, что Милонов назвал развитие сферы зарубежного туризма перспективным направлением в условиях ухода иностранных компаний по оказанию туристических услуг вследствие антироссийский санкций, Остапкович придерживается иного мнения.

По его мнению, необходимости в развитии этой сфере в «сегодняшних условиях» нет. Проблема носит санкционный характер, учреждение специальных сервисов не поможет избежать санкций.

«Для чего нужна надстроечная структура государственного уровня? Любую государственную структуру нужно содержать», — сообщил собеседник RT.