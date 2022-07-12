Южноуральцы бесплатно осваивают новые профессии по госпрограмме

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12 июля 2022, 10:10 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография из архива "Южноуральской панорамы", автор - В. Шишкоедов

Национальный проект «Демография» дает возможность получить востребованную специальность.

Безработным, работникам промышленных предприятий, находящимся под риском увольнения, гражданам до 35 лет, женщинам с детьми дошкольного возраста, а также людям старше 50 лет и предпенсионного возраста доступно бесплатное профессиональное обучение в рамках государственной программы. В 2022 году такой возможностью воспользовались 2528 жителей Челябинской области. Самыми востребованными специальностями стали водитель погрузчика, кадровик, бухгалтер, мастер маникюра, парикмахер и программист.

«В этом году возможность бесплатно получить новую профессию пользуется спросом как никогда. Важно, что теперь это стало доступным не только безработным гражданам, - прокомментировал начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов. - Работодатели могут обучить своих сотрудников, находящихся под риском увольнения, и получить субсидию из средств федерального бюджета. Речь идет о переобучении или повышении квалификации работников. А это на данный момент является весьма актуальным, ведь вопрос дефицита квалифицированных кадров на рынке труда стоит остро».

Как сообщается на сайте регионального правительства, заявления на обучение принимаются на портале trudvsem.ru. Там можно выбрать программу, формат обучения и образовательную организацию. Также направления на обучение выдают в центрах занятости. После завершения курса слушателям выдается документ о переквалификации.

Добавим, что с 1 марта 2022 года в рамках национального проекта «Демография» 265 жителей Челябинской области получили новую профессию. Продолжают учиться 875 человек, еще 782 человек скоро приступят к обучению.