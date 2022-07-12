RT: хирургические нити нового поколения позволят определить, как проходит заживление ран после операции

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12 июля 2022, 09:00

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Учёные химико-биологического кластера Университета ИТМО создали материал на основе натуральной паутины и наночастиц. С помощью него можно будет производить нити для хирургических швов нового поколения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сообщается, что в качестве элемента для создания нового материала разработчики использовали паутину тигровых пауков. Для получения гибридного материала с уникальными оптическими свойствами, ученым пришлось поместить паутину в реакционный аппарат, где на поверхности волокон паутины были синтезированы углеродные точки (класс наночастиц).

По словам разработчиков, из полученного материала хирургические нити будут лучше предыдущего аналога по ряду качеств: экология, функциональность и эластичность. Также материал будет обнаруживать патогенные микроорганизмы, которые могу спровоцировать заболевания.

Автор исследования, студентка химико-биологического кластера Университета ИТМО Елизавета Мальцева рассказала, как проверить заживление ран после операции на воспалительные процессы с помощью использования светового теста.

«Обычно, когда мы светим на наш материал фонарём с синим светодиодом, мы видим, как он (материал) становится красным. Но после взаимодействия с патогенами он перестаёт светиться. Таким же образом врачи могут проверять, как проходит заживление ран после операции: если при световом тесте материал сохраняет флуоресцентные способности, всё в порядке, если нет — скорее всего, в тканях идёт воспалительный процесс», — заявила автор исследования.