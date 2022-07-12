Депутат ГД Милонов: сфера зарубежного отдыха – перспективное направление для учреждения новых сервисов по оказанию услуг

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12 июля 2022, 08:17

Clara Margais/dpa, globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что учреждение (частно-)государственного сервиса в сфере международного туризма являлось бы гарантией оказания туристических услуг в полном объеме. Об этом информирует RT.

Милонов отметил, что несмотря на интерес россиян к внутреннему туризму, велика часть граждан, которые все ещё хотят поехать отдыхать за границу.

Депутат подчеркнул, что западные туристические компании и сервисы покинули российский рынок. Милонов назвал сферу зарубежного отдыха – перспективным направлением для учреждения новых предприятий по оказанию услуг в сфере международного туризма.

Собеседник RT заявил, что граждане опасаются сложностей, возникших из-за изменений условий путешествий.

Так, Милонов предложил учредить частно-государственный или государственный сервис в сфере международного туризма, который бы взял ответственность за размещение граждан за границей. Депутат выделил, что участие государства позволит гарантировать оказание туруслуг «в полном объеме».