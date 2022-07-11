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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

С 11 июля Латвия ввела новые санкции против России

, 22:13 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

С 11 июля Латвия ввела новые санкции против России

В ночь на 11 июля завершился переходный период товаров, которые нельзя провозить в Латвию из России.

Изменения коснулись и физических лиц, которые пересекают границу в туристических или в иных целях. В список запрещенных товаров войдут бывшая в употреблении и новая мебель, и ее части, древесина и изделия из дерева, удобрения, новые пневматические шины, цемент, икра, и даже тара – стеклянные бутылки и другие предметы.

Запрещен ввоз алкогольных напитков, таких как водка, джин или ликер…

Что тут скажешь?

Я лично всегда везла из России икру, потому как черная в Латвии – около 800 евро за кг! Теперь на границе есть буду! Принципиально!

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