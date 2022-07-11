Латвийского боксера Майриса Бриедиса продолжают травить

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 июля 2022, 22:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

TM Fighting Team официально заявил, что «такой боксер им не нужен, потому что у него неприемлемая позиция по отношению к Украине»…

Более того, организация заявила, что основные принципы – патриотизм и лояльность к своей стране.

Травля латвийского боксера продолжается только за то, что он не поддержал Украину, и ничего дурного не сказал о России. Но Майрис заявил, что он патриот Латвии!

Господа, что не так с Латвией? Вернее, с некоторыми чиновниками и националами?

Оказывается, быть патриотом Латвии – прославлять Украину… Это адекватно? Я так понимаю что нужно «целовать» флаг Украины, отдавать украинским беженцам свои дома-квартиры, опустошать для них свои кошельки и тогда ты – патриот Латвии!? В уме ли своем?

Комментарии латвийцев из социальных сетей:

«Патриотизм и лояльность к своей стране – какая тут связь с Украиной? Латвия – государство Майриса и он прославлял, возвышал свою страну на ринге! И Латвия теперь пинает его сапогом?»

«Совсем «закопали». Это же спорт! Стыд и позор Латвии».

«Это не патриотизм, а дебилизм! Конфликт России и Украины никак не связан с Латвией! Почему спортсмены должны участвовать в политических играх?Майриса возьмет любой клуб!»

Я, например, не удивляюсь! Сколько славы принесла Вия Фрицевна Артмане Латвии? А, чем страна ей отплатила? Психиатрической лечебницей!

Никогда в Латвии не ценили профессионалов, истинных патриотов, потому как не умеют в этой стране правящие националисты быть свободными… Всегда ведомые. Сегодня, понятно, Америкой, а исторически…. Батраки немецкий баронов.

Я думаю, что националистам латышам следует вспомнить историю, предков… Даже ребенок знает, что львы рождаются от львиц, а не от коров!