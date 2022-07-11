В Латвии мужчина оштрафован за призыв – «Я – за Путина»

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11 июля 2022, 21:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сколько бы латвийские власти не призывали жителей быть «правильными» - «Я – за Украину», не все следуют четкой политики высокопоставленных чиновников. Ригу потряс «скандал» - мужчина публично заявил «Я - за Путина» и прогуливался с советской символикой.

В самоуправление полиции Риги поступил вызов от жителя одного микрорайона Риги, заметившего мужчину с символикой советского режима.

Понятно, что стражи порядка патруль полиции встретил «товарища», который гулял с собакой, а на голове была шапка с серпом, молотом, пятиконечной звездой. На груди георгиевская ленточка.

Полиция Риги решила побеседовать с нарушителем спокойствия – ему попытались разъяснить суть нарушения и попросили снять советскую символику, но мужчина несколько раз отказался это сделать и заявил, что он поддерживает Владимира Путина.

Что сделали стражи правопорядка?

Они вызвали бригаду скорой помощи, потому как опасались за его психическое здоровье. Впрочем, врачи нашли мужчину вполне здоровым!

Тогда сотрудники полиции оштрафовали нарушителя спокойствия на 250 евро.

В Латвии за использования советской символики в общественных местах выносится предупреждение или штраф - до 350 евро.

Интересно, латвийский мужчина в шапке открыто сказал, что думает… И ему вызвали скорую… А хватит ли на всех латвийцев «скорых» если начнут говорить? Проблема, однако…