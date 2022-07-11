Режиссёр Михалков: показательный жест ЛГБТ представителей в отношении Библии — это немыслимая вещь

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11 июля 2022, 12:38

Никита Михалкова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр Никита Михалков назвал «немыслимой вещью» показательный жест представителей ЛГБТ из Америки, который смыли в унитаз Библию. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Михалков возмутится таким жестом и назвал его «немыслимой вещью».

«Насколько это случайно? В чем их протест, их резолюция – пнуть Библию, смыть в унитаз Священное Писание? Даже для неверующего человека, для атеиста, этот жест – немыслимая вещь», — возразил Михалков.

Режиссёр также отметил, что многие в наше время стали забывать известные постулаты, формирующие моральные ценности человека.

«Это о любви, скромности, о жизни по правде, о милосердии, о внутренней сердечной чистоте, о добрых делах, искренности, нравственной чистоте. Этому нет места в новой системе координат?» - задался вопросом Михалков.