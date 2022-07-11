Война в Афганистане и память о погибших солдатах

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июля 2022, 11:58 Екатерина Пустовалова

Каждый год мы празднуем великое событие в истории нашего государства – День Победы. Мы чтим и помним героев, стараемся не утерять воспоминания, общаемся со свидетелями этих чудовищных лет – чаще это наши прадедушки и прабабушки. Однако участники другой войны, хоть она и была в другом государстве, остаются, можно сказать, незамеченными.

Только если это не члены наших семей.

В школе мало говорят о войне в Афганистане, хотя многие советские солдаты полегли на поле боевых действий, отдавали свои силы, чтобы помочь союзному правительству Демократической Республики, освободить её от прихода к власти исламской оппозиции и избежать распространения вооруженной борьбы на территорию среднеазиатских республик СССР.

Сам выставочный зал не очень большой: один этаж, одна комната, несколько витрин, много мелких предметов. Сначала я даже не понимала, что здесь можно делать час, на который рассчитан сеанс. Из посетителей были только я, молодая пара и ещё одна женщина. Вчетвером мы перемещались от одних фотографий к другим, уже начиная поражаться: война вокруг, разрушенные здания, а молодые парни-солдаты сидят на машине с автоматами и улыбаются. Наверное, сказывается возраст, в котором риск для жизни ещё не ощущается так остро.

Через несколько минут к нам подошёл мужчина – владелец выставочного зала и экскурсовод. Он сказал, что посещение экспозиции нужно начать с просмотра хроники и включил её. Мы с другими посетителями сели на узкую скамеечку, подняли головы к потолку и стали смотреть. Очень быстро кадры перещёлкивались с одной машины на другую, стук патронов, глаза афганских детей, серьёзные лица военных в панамах. Без этих головных уборов было невозможно жить в условиях жары. Я увидела такую же панаму, как в хронике, сзади себя рядом с дырявой каской, фляжкой для воды и какими-то железными обломками. Все эти экспонаты были настоящими.

Справа от входа в комнату стояла витрина с письмом матери о её сыне и несколько его личных вещей. А самые страшные слова из него вынесены даже на стену.

Владелец рассказал, что сам собирал всё, что представлено в выставочном зале. Что-то было у него самого, что-то у друзей, что-то осталось у родителей погибших товарищей. Он решил, что все эти вещи, в которых есть своя великая история, не должны пылиться в кладовках. Они должны быть свидетельством событий войны в Афганистане и памятью о тех, кто погиб тогда.

В самом конце комнаты висят фотографии солдат, не вернувшихся домой, и горит свеча. Смотришь на эту стену и не можешь ответить на вопрос: а нужны ли были эти жертвы в таких количествах, о которых официально даже никто не скажет?

В другом углу комнаты стоит витрина с исламскими книгами, записями, детскими рисунками, стоит манекен в национальной одежде. Начинаешь видеть разницу культур и представлений о жизни. Война в Афганистане длилась 10 лет. В это время рождались дети, многие не видели мирной жизни и думали, что такая реальность нормальна. Они начинали к ней приспосабливаться всеми способами. Владелец выставочного зала рассказал об одном случае с афганским мальчишкой. Как-то они ехали с сослуживцами и встретили ребёнка. Он продавал ворованные часы, которые по несколько штук висели у него на руке. Один из солдат спросил, сколько времени. Мальчик показал руку, за которую его сразу подняли и отобрали несколько часов. Через несколько дней солдаты снова встретили этого мальчишку, на руке он больше ничего не носил – прятал где-то, чтоб никто не украл.

Вместо часа я была на выставке около двух. Потом начали приходить люди следующей группы посетителей, однако те, кто был со мной, оставались на «второй круг». Слов не оставалось…