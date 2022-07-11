Жителям Хабаровского края предложили вступить в ряды резервистов

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

11 июля 2022, 12:03

Жители Хабаровского края могут стать резервистами, пройдя специальный отбор. Зачисленные в резерв ежемесячно проходят трехдневное обучение и раз в год участвуют в военных сборах. Контракт с Минобороны подписывается на трехлетний срок.

После зачисления в штат резервистам полагается единовременная выплата в размере оклада, а также ежемесячное денежное довольствие. Кроме того, вступившим в мобилизационный резерв полагается отпуск до 15 дней.

Как объяснил военный комиссар региона Андрей Степанов, подписавшие контракт могут совмещать основную работу с военными занятиями, на время учений за ними сохраняется оклад в полном размере.



За три учебных дня резервистам полагается порядка 5 тысячи рублей, за ежегодный сбор - около 26 тысяч рублей. Оплата увеличивается с повышением воинского ранга. В статусе рядового или сержанта можно подписать контракт, будучи в возрасте до 42 лет. Возраст младшего офицера не должен превышать 52 лет. Старшие офицеры - до 57 лет.

Чтобы попасть в ряды резервистов, нужно обратиться в военкомат по месту регистрации.