Виртуальная реальность детского технопарка

Аргументы Недели → Общество 13+

11 июля 2022, 11:48 Екатерина Пустовалова

Противная влажность и изматывающая духота автобуса отключают головы ребят, которые, итак, с недоумением едут в «Кванториум». Ассоциация слова с итальянским «quanto» («сколько») и русским «ум» ломает головы еще больше. Никто не подозревает, что их ждёт через час.

Заходим в здание кировского политехнического техникума. Идём по коридорам, похожим на часть какой-то клиники, и обходим комнаты. Спёртый воздух с примесью запахов машинного масла, свежих булок и строительной пыли утяжеляет дыхание. Как здесь находиться около двух часов, пока непонятно. Но пока что люди «Кванториума» встречают доброжелательно.

— Скажите, есть ли в детском технопарке «Кванториум» свой отличительный цвет?

Директор детского технопарка «Кванториум» в Кировске Ольга Сергеевна Суворова смущённо улыбается. Женщине в красном платье, красных лодочках, с красной помадой и красными прядками можно даже не отвечать, каким цветом она была бы довольна.

— Знаете, у каждого «квантума», образовательного модуля, есть свой отличительный цвет. Я вам сейчас покажу значок — символ «Кванториума».

Ольга Сергеевна достала железный четырёхлистник с оранжевыми, синими, зелёными и красными полосками и точками.

— Как вы думаете, какой «квантум» наиболее важен сейчас для молодёжи?

— Энергетика – наше всё. Но я не хочу вообще выделять что-то одно.

Я снова пошла по тому же душному коридору в зал «Энерджиквантума». Разобранные машинки, батарейки, проводки, щипцы на любой вкус — всё как в мастерской автомеханика. И яркий интерьер поднимает настроение. Хотя наставник «квантума» Даниил Боровков говорит, что он вместе с учениками против существующего желтого-«карикатурного» цвета на стенах своего класса.

Директор «Кванториума» рассказала, насколько старательно ученики относятся к своему образованию, выкладывают все силы, активно участвуют в занятиях. Однако в кабинете была немного другая картина. Мальчик сидел за компьютером и играл в «стрелялку». Другой же, как заведённый механизм, переносил данные в специальной программе для создания сайтов и приложений. Складывалось ощущение, что все эти дети получили чёткое задание от наставников показать себя во всей красе и строго следовали ему. Но жизни в этом не было, как и отпечатков на упакованной в целлофан аптечке.

Только воссозданная человеком реальность обитала и в стенах следующего кабинета, где расположился «VR/AR квантум». Рядом с пустой бутылью воды сидел мальчик, который уверенно скороговоркой отвечал: «Я сам захотел заниматься виртуальной реальностью. Мне очень нравится. Хожу в «Кванториум» полгода».

Какой-то идеальный кукольный домик с восторженными учениками, друзьями, наставниками и директором.

— Ольга Сергеевна, что вы можете сказать о своих учениках? Как они относятся к процессу обучения?

— Все дети талантливы. Каждый развивается, и мы стараемся обеспечить всё, чтобы наши ребята приблизились к науке и попробовали себя в одной из технических профессий.

В комнате «Аэроквантума» ученики могут соприкоснуться с беспилотной авиацией. Но кто-то соприкасается с пробковой доской и выжигает на ней известное слово на 3 буквы.

— Вообще ребята отличные. Но есть разные: шумные, непослушные, тихие, но трудолюбивые. Ко всем стараешься подход найти, создать дружескую атмосферу. В нашем кабинете всё в белых и синих оттенках, — цветах неба и футбольного клуба «Зенит». Мы все болеем за «Зенит», — говорит наставник Виктор Лавренюк.

В последнем «Хайтек-цехе» я уже не была: сделала шаг и сразу отступила: отвратительный строительный запах приказал мне уходить. По душному коридору пошла вниз в гардероб. Ремонтируемые классы были завешаны красной пленкой.

Рядом с моей курткой стоял мальчик в толстовке с надписью «терпение и труд — всё я устал». Мысленно с ним согласилось большинство группы, которое, вздыхая, бессильно шло к дверям выхода «Кванториума».