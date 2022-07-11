Как-то без Сталинграда

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

11 июля 2022, 11:26

Кроме двух традиционных российских бед в Волгограде есть две местные. С рандомной периодичностью у нас зудят две инициативы. Первая – перевод стрелок, вторая - переименование города. Едва затихает первая, как начинает чесаться вторая.

В волгоградской облдуме обсуждают законопроект, определяющий порядок переименования городов и районов в регионе. Собственно, для его принятия уже всё готово. Главное новшество – теперь не потребуется проведение референдума с целью получить одобрение жителей. Это смогут сделать сами чиновники, а именно, депутаты дум. К примеру, в случае с Киквидзе, инициативу о переименовании которого недавно озвучивал районный глава, депутаты районной думы. Волгоград будет в руках депутатов думы областной. Авторами законопроекта выступили председатель облдумы и председатель областного совета ветеранов Александр Блошкин, депутаты Сергей Булгаков, Наталья Семенова и Михаил Струк.

Из своих 433-х - эту дату будет праздновать Волгоград в первое воскресенье сентября - город жил как Сталинград всего лишь 35 лет. С 1926 по 1961 годы. Дольше всего был Царицыным, и уже достаточно долго по современным меркам – 61 год Волгоградом.

Но в последние десять лет идея отмотать историю назад продвигается самыми разными инициаторами. Причем, год от года мысль крепчает, и уже не кажется такой невероятной.

Вопрос «Как без Сталинграда побеждать-то, непонятно!», прозвучавший как утверждение в 2011 году из уст Президента РФ Владимира Путина, затёрли до дыр, превратив во фразеологизм. И уже мало кто помнит, что сказано это было применительно к одному конкретному случаю – рассмотрению заявки на включение города в список Чемпионата мира по футболу.

Но с тех самых пор мысль о переименовании по каплям собирается в ручеёк, и с настырной дотошностью точит камень. Чаще всего – на местном уровне, но иногда и на федеральном. Лет пять назад отметился покойный Владимир Жириновский, который, правда, метался из одной крайности в другую, предлагая назвать город то Сталинградом, то историческим именем - Царицын. В прошлом году Захар Прилепин, бывший в нашем городе с визитом в роли сопредседателя партии «Справедливая Россия», объявил, что возвращение городу имени Сталина - «заявка на сверхпрорыв, на строительство нового социализма, на доминирование на территории Евразии, чтобы стать одной из сильнейших, а затем сильнейшей империей на Земле».

А уж сколько старались местные коммунисты! Назвали свой обком Сталинградским, законодательно через гордуму провели инициативу о том, что несколько дней в году, по праздникам, город будет официально именоваться Сталинградом. Но после того, как в определенные дни местные СМИ стали выдавать заголовки новостей типа «В Сталинграде возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте компьютерного томографа» или «На месте тракторного завода в Сталинграде построят торговый центр», идея о переименовании показалась уже не столь «сверхпрорывной».

Проводили в Волгограде и соцопросы, которые показали, что большинство жителей города против переименования. В 2017-м году резко против высказались около 70% горожан.

Исторические документы подтверждают, что давать своё имя городу не жаждал и сам Иосиф Виссарионович, когда царицынский губком Коммунистической партии большевиков выдвинул такую идею.

Вот какой «коммунистический привет» секретарю губкома Шеболдаеву присылает руководитель партии в 1925 году: «Я узнал, что Царицын хотят переименовать в Сталинград. Узнал так же, что Минин (бывший городской голова Царицына, один из организаторов обороны города - ред.) добивается переименования его в Мининград. Знаю так же, что Вы отложили съезд советов из-за моего неприезда, причем думаете произвести процедуру переименования в моём присутствии. Всё это создает неловкое положение и для Вас, и особенно для меня. Очень прошу иметь в виду, что: 1) Я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград; 2) Дело это начато без меня и помимо меня; 3) Если уж так необходимо переименовать Царицын, назовите его Мининградом или как-нибудь иначе; 4) Если уж слишком раззвонили насчет Сталинграда и теперь трудно Вам отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде советов, - иначе может получиться впечатление, что я добиваюсь переименования; 5) Поверьте, товарищ, что я не добиваюсь ни славы, ни почёта и не хотел бы, что создалось обратное впечатление. С коммунистическим приветом И.Сталин».

И разве нет больше в городе более насущных проблем, чем поворот стрелок и переименование?