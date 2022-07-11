Сбор денег в школе Волжского добровольный, но фамилии записываются

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

11 июля 2022, 11:25

Подтверждающий документ – открытка с фамилиями тех, кто сдал деньги, и конверт.

Школьное учебное время поставлено на каникулярную паузу, но проблемы родительских поборов не уходят. А в условиях дальнейшего падения доходов волгоградцев, обостряются с новой силой.

В редакцию «Аргументов недели» обратились родители школы №2 города Волжского. Здесь обучаются глухие и слабослышащие дети.

- С нас ежемесячно собирают деньги, по 500 рублей на личную карту бывшей родительнице Любовь Викторовны Т., - сообщила мама одной из учениц школы. - Ссылаются, что нужны деньги: то на ремонт школы, то на трубы. Отчёта по покупке не предоставляется. Когда мы задали вопрос, почему деньги нужно скидывать на карту родительнице, а не на счёт школы, было сказано что такого счета нет. За это время заметных улучшений в школе не увидели. В том году поменяли окна, в этом году запланирован ремонт, но деньги на это выделяло государство. Спрашивается, на какой ремонт они сейчас собирают деньги?

В подтверждении своих слов мама ученицы школы для слабослышащих детей прислала скриншоты родительского чата, где действительно каждого обучающегося за девять школьных месяцев – с сентября по май - просят перечислить в общей сложности 4,5 тысячи рублей.

- Это информация для всех, кто учится в нашей школе с садика и по 12 класс, - отмечает Любовь Викторовна, ответственная за сбор денег, - а то сегодня все пишут в личку: а мы в таком классе, нам надо, а мы в садике, нам надо? Так что для всех информация одинаковая.

Ребёнок женщины, на банковскую карту которой просят перечислить деньги, окончил школу два года назад. Но со слов родителей руководство учебного заведения представило общественницу, как члена родительского комитета. Известно, что она ответственна за сбор денег на протяжении приблизительно 15-ти лет.

В другой ветке беседы родком в лице той же женщины сообщает, что в школе в подвале прорвало трубу с горячей водой, и тех, кто не сдавал спонсорские деньги, просят помочь сейчас профинансировать ремонт трубы и запустить горячую воду:

- Девочки, денежки приходят, всех отмечаю, - пишет сообщение Любовь Викторовна.

Ещё собирают на капитальный ремонт, покупку карты и глобуса в кабинет географии, ну, и классика всех родительских чатов – сбор денег для поздравления директора школы, которой исполняется 65 лет. В этом случае есть фотография подтверждающего документа – «открытка с фамилиями (тех, кто сдал деньги – ред.) и конверт».

Корреспондент «Аргументов недели» рассказал директору школы о жалобе родителей на поборы.

- Это неправда, я даю честное слово, что денег ни с кого не беру, - пояснила директор волжской школы №2 для слабослышащих детей Лидия Ивановна Постникова. – Я 30 лет директорствую в этой школе, и на все ремонты деньги выделяет государство. Раньше родители действительно, активно помогали. В сложные времена. Последний раз дарили рециркулятор для обеззараживания воздуха, когда повсюду вводились карантинные меры. Но все оформлено официально, по договорам дарения. Я не прошу, и такой вопрос никогда не ставлю. Ни один педагог или администратор к этому отношения не имеет. И всем классным руководителям я запретила категорически ставить вопросы сбора денег.

Дозвонились мы и до Любови Викторовны Т., на банковскую карту которой родительский комитет школы просит перечислять деньги на разные нужды.

- А вы думаете много желающих сдать деньги? - парировала женщина. – Никого не допросишься помочь. Клянусь своим нездоровым ребёнком, что принудительно мы никого не заставляем. Бывает, спонсоров подтягиваем, например, саженцы для оранжереи недавно получили. Помогали приобрести бактерицидный обеззараживатель, ещё что-то было. Это для наших детей, которые здесь же учатся.

Почему она до сих пор активно помогает решать школьные проблемы, хотя уже два года, как её дочь окончила школу, общественница объяснила так:

- Мы проучились здесь 15 лет – с садика и до 11 класса. Я всегда старалась помочь, многие спонсоры сотрудничали со мной. Поэтому родители попросили меня остаться, кроме меня в родительском комитете ещё пять человек. Не понимаю, кто мог пожаловаться. Когда дети глухие, то родители обычно находят взаимопонимание, общаемся мы тесно.

Известно, что многие мамы или папы детей тоже имеют инвалидность по слуху, и достаточного количества денег у них нет. Дети, опять же, в силу специфического ограничения одних возможностей, преуспевают в другом – они физически активны и, проявляя спортивные способности, выступают на региональных и даже российских соревнованиях. Автобуса в школе нет, и если детей нужно везти в Волгоград на мероприятия, то делается это за счёт родителей. Не все из них могут оплатить транспорт и осилить покупку костюмов. Нет в школе и летней площадки для физических упражнений. Спонсорскую помощь вернее было бы направить на развитие способностей детей, а не на очередной ремонт, который к тому же уже профинансировало государство.