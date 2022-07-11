Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Телеведущий Дмитрий Шепелев: при подъеме в гору существовал реальный риск здоровью и жизни

, 10:54

Телеведущий Дмитрий Шепелев: при подъеме в гору существовал реальный риск здоровью и жизни
Дмитрий Шепелев, фото: globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе с его избранницей Екатериной Тулуповой и двумя сыновьями, Тихоном и Платоном, отправились отдыхать близ гор Красной Поляны под Сочи. Вместе со старшим сыном Платоном Шепелев совершил экстремальный подъем в гору. 

Впечатлениями об экстриме телеведущий поделился с teleprogramma.pro.

«Отправились сегодня в разминочный трекинг. Подъем несложный, высота до 1000 метров, туда и обратно часа три-четыре. Я и Платон делаем это первый раз в жизни», — рассказал Дмитрий Шепелев.

Телеведущий заявил, что путь, к его удивлению, был достаточно сложный, «существовал реальный риск здоровью и жизни».  

Шепелев выделил несколько опасных моментов на маршруте, к примеру, пересечь водопад вызвало трудности, так как доски и камни оказались довольно скользкими. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире