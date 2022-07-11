Охлобыстин выступил с речью на своём концерте в поддержку российской спецоперации

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11 июля 2022, 10:09

Иван Охлобыстин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Иван Охлобыстин во время собственного выступления обратился к зрителям с речью в поддержку российской специальной военной операции. Об этом информирует Общественная служба новостей.

В своём монологе артист подчеркнул, что «священный долг» – это сражаться до того момента, пока не останется ни одного украинского националиста. Охлобыстин, говоря о детях в Донбассе, обратил внимание на то, что они никогда не жили в мирное время из-за радикалов, «сумасшедших людей».

Также актер заявил, что несмотря на факт вооруженного столкновения, российская спецоперация — это вынужденная мера.

Публика поддержала Охлобыстина, скандируя «Россия! Россия!».