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Аргументы Недели Общество 13+

Охлобыстин выступил с речью на своём концерте в поддержку российской спецоперации

, 10:09

Охлобыстин выступил с речью на своём концерте в поддержку российской спецоперации
Иван Охлобыстин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Иван Охлобыстин во время собственного выступления обратился к зрителям с речью в поддержку российской специальной военной операции. Об этом информирует Общественная служба новостей

В своём монологе артист подчеркнул, что «священный долг» – это сражаться до того момента, пока не останется ни одного украинского националиста. Охлобыстин, говоря о детях в Донбассе, обратил внимание на то, что они никогда не жили в мирное время из-за радикалов, «сумасшедших людей».

Также актер заявил, что несмотря на факт вооруженного столкновения, российская спецоперация — это вынужденная мера.

Публика поддержала Охлобыстина, скандируя «Россия! Россия!».

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