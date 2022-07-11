Врач-диетолог Арзуманян предложила заменять ингредиенты в мороженом, чтобы сделать его полезным

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11 июля 2022, 09:29 Источник: Радио Sputnik

Heiko Rebsch/ globallookpress.com

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik предложила заменять ингредиенты в мороженом или убирать какие-то из них, чтобы сделать десерт полезным.



Арзуманян отметила, что покупное мороженое содержит много сахара, консервантов, растительных масел и продуктов глубокой переработки.



Диетолог предложила готовить его самостоятельно.



Так, вместо сахара можно добавить в десерт сухофрукты или ягоды.



Арзуманян посоветовала попробовать добавить в мороженое зелень и приготовить его из горошка или томатов с базиликом, чтобы улучшить пищеварение.

«Овощное мороженое имеет низкое содержание фруктозы. В нем сохраняются полезные волокна. Полезным бактериям нашего кишечника необходима клетчатка и все антиоксиданты, полифенолы – красящие вещества овощей», – пояснила диетолог.