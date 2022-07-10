Навка ответила осудившему Петренко НОК Украины: «Будем защищать и поддерживать олимпийского чемпиона»

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10 июля 2022, 22:53

Татьяна Навка, фото: vk.com/tatiananavka

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что будет защищать и поддерживать олимпийского чемпиона, уроженца Одессы Виктора Петренко, которого Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил за выступление в ее ледовом шоу в Сочи, - передает РИА Новости.

Петренко исполняет роль отца Настеньки в ледовом спектакле Навки «Аленький цветочек». Настенька - Камила Валиева. НОК Украины заявил, что считает недопустимым участие уроженца Одессы, чемпиона Олимпийских игр 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко в ледовых шоу Татьяны Навки.

Навка ответила: «Обязательно будем защищать Петренко, конечно! Будем защищать и поддерживать. Насколько я понимаю, Украина о нем даже не позаботилась, никак не помогает ему».