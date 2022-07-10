Российский учёный впервые получил престижную международную премию за вклад в математику

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10 июля 2022, 20:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, российский математик Николай Андреев стал обладателем одной из высших наград математического сообщества – премии Лилавати. Ей отмечают лучших во всём мире популяризаторов науки. Глава лаборатории пропаганды и популяризации математики Математического института им. В. Стеклова РАН поощрён за «вклад в развитие математической анимации и построения математических моделей в стиле, который вдохновляет и молодых и взрослых людей». Николай Андреев принял участие в Международном математическом конгрессе в Хельсинки, где и получил свою награду.

«Весь наш мир: предметы, изобретения, окружающие явления – содержит очень красивую математику», - заявил представителям СМИ обладатель награды. Господин Андреев уже более 10 лет возглавляет лабораторию популяризации и пропаганды математики Математического института им. В.Стеклова РАН. За всё прошедшее время под его чутким руководством была создана внушительная коллекция мультимедийных математических этюдов – десятки миниатюр и короткометражных фильмов, представляющих различные разделы математической науки и её приложений.

«Премию дали за три направления, - отметил учёный. - Проект «Математические этюды» - сайт, где мы выкладываем фильмы, рассказывающие об интересных задачах математики. Также за книгу «Математическая составляющая» и за математические модели, которые мы разрабатываем, чтобы наглядно показать математические факты».