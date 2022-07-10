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Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

, 16:49

Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

9 июля на Главной сцене парка «Александрова гора» состоялось открытие Исторического фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора». Мероприятие посвящено Святому благоверному князю Александру Невскому. В этот день началась концертная программа Фестиваля - на сцене выступил коллектив «Оптимисты».

Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

Исторические реконструкции около Александровой горы пройдут с 15 по 17 июля. Гости фестиваля узнают немало интересного о жизни и ратных подвигах Александра Невского - полководца, не проигравшего в своей жизни ни одного сражения. Они смогут познакомиться с деталями русского быта XIII-XIV веков, принять участие в интерактивных мастер-классах, стать свидетелями исторических реконструкций.

Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

Программа фестиваля*

9 июля, суббота:

15:00-16:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».

11 июля, суббота:

21:30-23:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».

12 июля, суббота:

21:30-23:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».

15 июля, пятница:

15:00 –21:00 - работа «Ярмарки ремёсел».
Место проведения: локация «Ярмарка ремесёл».

17:00-18:00  - ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».

18:00-19:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: малая сцена, берег Плещеева озера.
 
16 июля, суббота:

10:00-21:00  – работа «Ярмарки ремесёл».
Место проведения: локация «Ярмарка ремесёл».

12:00-13:00  -  ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».

15:00–16:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА.
Место проведения: малая сцена, берег Плещеева озера.

17 июля, воскресенье:

10:00–15:00 - работа «Ярмарки ремёсел».
Место проведения: локация «Ярмарка ремёсел».

11:00–12:00 – ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».

12:00 – 12:30 – Торжественное Закрытие исторического фестиваля русской культуры и искусства.
Место проведения: Александрова гора.

* В программе возможны изменения.

Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

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