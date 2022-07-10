Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

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10 июля 2022, 16:49

9 июля на Главной сцене парка «Александрова гора» состоялось открытие Исторического фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора». Мероприятие посвящено Святому благоверному князю Александру Невскому. В этот день началась концертная программа Фестиваля - на сцене выступил коллектив «Оптимисты».

Исторические реконструкции около Александровой горы пройдут с 15 по 17 июля. Гости фестиваля узнают немало интересного о жизни и ратных подвигах Александра Невского - полководца, не проигравшего в своей жизни ни одного сражения. Они смогут познакомиться с деталями русского быта XIII-XIV веков, принять участие в интерактивных мастер-классах, стать свидетелями исторических реконструкций.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».





Программа фестиваля*



9 июля, суббота:



15:00-16:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.

Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».



11 июля, суббота:



21:30-23:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.

Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».



12 июля, суббота:



21:30-23:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.

Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».



15 июля, пятница:



15:00 –21:00 - работа «Ярмарки ремёсел».

Место проведения: локация «Ярмарка ремесёл».



17:00-18:00 - ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.

Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».



18:00-19:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.

Место проведения: малая сцена, берег Плещеева озера.



16 июля, суббота:



10:00-21:00 – работа «Ярмарки ремесёл».

Место проведения: локация «Ярмарка ремесёл».



12:00-13:00 - ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.

Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».



15:00–16:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА.

Место проведения: малая сцена, берег Плещеева озера.



17 июля, воскресенье:



10:00–15:00 - работа «Ярмарки ремёсел».

Место проведения: локация «Ярмарка ремёсел».



11:00–12:00 – ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.

Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».



12:00 – 12:30 – Торжественное Закрытие исторического фестиваля русской культуры и искусства.

Место проведения: Александрова гора.



* В программе возможны изменения.