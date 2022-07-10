Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»

9 июля на Главной сцене парка «Александрова гора» состоялось открытие Исторического фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора». Мероприятие посвящено Святому благоверному князю Александру Невскому. В этот день началась концертная программа Фестиваля - на сцене выступил коллектив «Оптимисты».
Исторические реконструкции около Александровой горы пройдут с 15 по 17 июля. Гости фестиваля узнают немало интересного о жизни и ратных подвигах Александра Невского - полководца, не проигравшего в своей жизни ни одного сражения. Они смогут познакомиться с деталями русского быта XIII-XIV веков, принять участие в интерактивных мастер-классах, стать свидетелями исторических реконструкций.
Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
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Программа фестиваля*
9 июля, суббота:
15:00-16:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».
11 июля, суббота:
21:30-23:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».
12 июля, суббота:
21:30-23:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: главная сцена, парк «Александрова гора».
15 июля, пятница:
15:00 –21:00 - работа «Ярмарки ремёсел».
Место проведения: локация «Ярмарка ремесёл».
17:00-18:00 - ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».
18:00-19:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Место проведения: малая сцена, берег Плещеева озера.
16 июля, суббота:
10:00-21:00 – работа «Ярмарки ремесёл».
Место проведения: локация «Ярмарка ремесёл».
12:00-13:00 - ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».
15:00–16:00 – КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА.
Место проведения: малая сцена, берег Плещеева озера.
17 июля, воскресенье:
10:00–15:00 - работа «Ярмарки ремёсел».
Место проведения: локация «Ярмарка ремёсел».
11:00–12:00 – ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Место проведения: локации «Площадка для ристалищ» и «Рыцарский лагерь».
12:00 – 12:30 – Торжественное Закрытие исторического фестиваля русской культуры и искусства.
Место проведения: Александрова гора.
* В программе возможны изменения.