Сегодня в России отмечается День рыбака

Рыболовство – древнейшая профессия, появившаяся в эпоху собирательства. Ей уже несколько тысяч лет. По преданию, Петр, один из апостолов Иисуса Христа, был рыбаком.
Рыболовство в нашей стране всегда пользовалось особой популярностью - Россия омывается 15 морями и тремя океанами, количество рек не поддается точному счету. День рыбака – профессиональный праздник рыболовов, как любителей, так и тех, для кого эта деятельность является профессией. Рыболовство включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, и является одной из ведущих отраслей промышленности, составляет значительную долю экспорта.
Впервые праздник отметили в 1964 году в Мурманске. Для региона тогда, да и сейчас, рыбная промышленность остается одной из ключевых отраслей экономики. Именно власти Мурманска стали инициаторами введения Дня рыбака, направив соответствующее предложение во всесоюзные органы. Их предложение одобрили через год, и с 1965 года в СССР стали отмечать День рыбака во второе воскресенье июля. Время выбрано не случайно – примерно в это время заканчивается действие запрета на ловлю рыб, связанное с нерестом.
Масштабные городские праздники проходят в этот день на Чукотке, Ямале, в Карелии, также День рыбака отмечают в Крыму, Калининграде, Мурманске, Владивостоке, на Сахалине, Таймыре и в Ленинградской области.
У непрофессиональных рыбаков также есть свои традиции. Празднующие собираются у водоемов и устраивают состязания. Самое популярное из них – соревнование за звание самого умелого. Рыбаки за определенное время должны поймать наибольшее количество добычи. Улов измеряется и взвешивается – так определяют победителя.
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