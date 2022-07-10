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Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в столице ожидаются умеренные осадки

, 13:02

Синоптик Шувалов: на следующей неделе в столице ожидаются умеренные осадки
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на будущей неделе в столице и области осадки будут «проявлять умеренность».

Шувалов в беседе с RT дал прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве и Московской области. 

Синоптик сообщил, что в начале следующей недели, в понедельник, температура будет достигать +32°С. Однако за высокой температурой в первые дни недели последует похолодание. Уже во второй половине дня в понедельник ожидается «высокая вероятность грозы и усиление ветра». А вот со вторника прохладный южный ветер установит на термометре +24°С. 

Шувалов также отметил, что на днях будут присутствовать умеренные осадки. Вторую половину недели синоптик охарактеризовал, как «комфортную», поскольку температура будет в районе +21...+23 °С в дневные часы из-за западного ветра.

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