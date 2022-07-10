Врач-косметолог Мирзоева рассказала, что солнечное излучение может спровоцировать развитие рака

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10 июля 2022, 11:30 Источник: Russia Today

Жара в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Солнечное излучение может спровоцировать развитие рака. В связи с этим крайне важно соблюдать правила правильного загара. Об этом в интервью Russia Today рассказала ведущий врач-косметолог Зайнаб Мирзоева.



По ее словам, самое главное - это знать свой фототип кожи, с помощью которого можно определить степень чувствительности к воздействию солнечных лучей. Благодаря этим данным получится понять, сколько времени человеку стоит пребывать на солнце без средств SPF.



Эксперт также напомнила, что любители солярия рискуют получить ультрафиолетовый ожог, так как эта процедура является усиленной версией солнечных лучей.



Мирзоева посоветовала помнить самое главное правило: нельзя загорать в часы наибольшей активности солнца - с 11 до 16 часов.

Ожог любой степени в дальнейшем может спровоцировать развитие рака кожи.

Чем чаще человек получает ожоги, тем выше риск получить заболевание.



Именно поэтому важно всегда помнить о защите собственного тела на солнце: носить головные уборы, надевать комфортную дышащую одежду и использовать солнцезащитный крем.