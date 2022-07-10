В прошлом году в РФ резко выросла смертность от наркотиков

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10 июля 2022, 10:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, в 2021 году от причин, связанных с употреблением наркотиков, в России умерло более 10 тысяч человек.

По сравнению с 2020 годом рост составил 37%. Именно эти данные приводит Росстат. При всём вышеупомянутом бедствии, смертность от употребления алкоголя в России снижается. В 2019 году от причин, связанных с употреблением наркотических веществ, умерли 4569 человек. В 2020 – уже 7316 человек. Значительный рост начался в период коронавирусной пандемии.

В прошлом году наркотики стали причиной смерти 10 043 человек. Речь идёт о смертях, произошедших из-за злоупотребления психоактивными веществами или наркотиками, случайных отравлений или отравлений с неопределёнными намерениями. С алкоголем ситуация менее серьёзная, но всё же требует разрешения. Всего в 2021 году от причин, связанных с употреблением алкоголя, умерли 47 393 человека. Это на 6% меньше по сравнению с 2020 годом, когда было зафиксировано более 50 тысяч таких смертей.