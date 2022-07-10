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Аргументы Недели Общество 13+

В Москве высадили около 35 млн однолетних цветов

, 10:31

В Москве высадили около 35 млн однолетних цветов
Петуния, Роман Денисов/ globallookpress.com

Около 35 млн однолетних цветов высадили на клумбах в Москве. Об этом сообщает Агентство Городских Новостей со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

По словам главного агронома ГБУ «Озеленение» Елены Назаровой, самыми популярными цветами являются петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус.

Эти растения не только красивы, но и устойчивы к переменчивому климату и городской среде.

Назарова также добавила, что однолетние цветы выращиваются по специальной технологии, которая обеспечивает им здоровую и крепкую рассаду.

В сумме, на клумбах Москвы высажено около 7,5 млн бегоний, 7 млн тагетесов, более 2 млн цинерарий и 2 млн колеусов.

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