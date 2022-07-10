В честь Дня московского транспорта на станции метро «Новослободская» показали фрагмент из «Лебединого озера»

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10 июля 2022, 10:15

станция «Новослободская», фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look, globallookpress.com

В честь Дня московского транспорта на станции метро «Новослободская» в ночь с 9 на 10 июля выступили артисты Русского классического балета с фрагментом из «Лебединого озера».

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила Агентству городских новостей «Москва» о подробностях мероприятия.

Согласно сообщению пресс-службы, артисты Русского классического балета выступали на станции метро «Новослободская» с фрагментом из «Лебединого озера». Выступление проходило в ночь с 9 на 10 число, в честь Дня московского транспорта. Отмечается, что специально для танцоров на этой станции метро была смонтирована сцена. За представлением наблюдали около 300 зрителей.

«Для нас главное - это наши пассажиры, их комфорт. Мы делаем все возможное, чтобы им нравилось в московском транспорте. В том числе запускаем культурные проекты», — заявили в пресс-службе.